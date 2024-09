Franz Tost: Mick Schumacher würde sich das Cockpit bei Audi verdienen

Noch immer ist unklar, wer 2025 an der Seite von Nico Hülkenberg bei Sauber fährt, bevor das Team in der Saison 2026 zum Audi-Werksteam wird. Wenn es nach dem früheren Formel-1-Teamchef Franz Tost ginge, hätte sich Mick Schumacher das Cockpit verdient. "Ja, weil er in der Vergangenheit sehr gute Leistungen gezeigt hat", sagt der Österreicher zu Sky.

"Er hat die Formel-3-Meisterschaft gewonnen, er hat die Formel-2-Meisterschaft gewonnen, er hat dort viele Rennen gewonnen", erinnert Tost an den erfolgreichen Aufstieg des 25-Jährigen, dessen bisherige Formel-1-Karriere jedoch etwas holprig verlief.

Dennoch glaubt der 68-jährige Österreicher, dass Schumacher ein geeigneter Kandidat für das Audi-Cockpit wäre. "Ich denke, dass Mick das Potenzial hat, erfolgreich Formel 1 zu fahren", glaubt Tost, der sich damit der Meinung des früheren Williams-Teamchefs Jost Capito anschließt. "Aber man muss natürlich auch die Möglichkeit dazu bekommen."

Es ist kein Geheimnis, dass Tost ein Fan des ehemaligen Haas-Piloten ist, der aktuell für Alpine in der Langstrecken-WM startet. Vor einigen Monaten verriet Red-Bull-Sportberater Helmut Marko sogar, dass Tost mit Schumacher als Nachfolger für Pierre Gasly bei AlphaTauri (heute Racing Bulls) liebäugelte. Marko legte dagegen sein Veto ein.

Zuletzt musste Schumacher einen weiteren Rückschlag hinnehmen, als sich Williams für Franco Colapinto entschied. "Warum? Weil er einfach ein Williams Nachwuchsfahrer ist", erinnert Tost daran, dass die Entscheidung nicht zwingend gegen Schumacher, sondern für Colapinto getroffen wurde. "Man ist also dieser Linie treu geblieben."

"Und jetzt werden wir mal schauen, wie man sich bei Audi entscheidet", ist der frühere Formel-1-Teamchef gespannt. "Aber ich würde sagen, dass der Mick sich einen Platz in der Formel 1 und auch bei Audi verdient hätte."

Es sollte wohl nicht mehr lange dauern, bis die Entscheidung fällt: Denn auch wenn der neue Sauber-Betriebsdirektor Mattia Binotto am Rande des Italien-Grand-Prix in Monza verriet, dass die Fahrerfrage noch immer nicht geklärt ist, sagte der Italiener auch, dass sich das Team "zweifelsohne so bald wie möglich entscheiden" müsse.