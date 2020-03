Franz Tost zuversichtlich: Wenn ihr den Honda-Motor sehen könntet ...

Red Bull geht 2020 in seine zweite Formel-1-Saison mit Honda. Für Nachwuchsteam AlphaTauri ist es dagegen bereits das dritte gemeinsame Jahr. Der Rennstall, der damals noch unter dem Namen Toro Rosso an den Start ging, fährt seit 2018 mit Antrieben der Japaner. Und laut Teamchef Franz Tost hat man in diesem Zeitraum eine Menge Fortschritte gemacht.

"Es war ein großer Schritt", erklärt Tost im Hinblick auf den neuen Motor für die Saison 2020 und erinnert: "Wir arbeiten im dritten Jahr [mit Honda] zusammen. Wenn man sieht, wie die Power-Unit ins Monocoque integriert ist, und wenn man das mit dem ersten Jahr vergleichen würde, dann würde man sofort einen sehr, sehr großen Unterschied sehen."

Tost präzisiert: "Angefangen von den Elektrik-Einheiten über die Wasser- und Ölpumpen, Gewichtsverteilung, bis hin zum Schwerpunkt ist alles optimiert. Das hilft und macht in Sachen Leistung einen Unterschied. Ergebnis davon ist, dass sie sowohl im Bereich der Zuverlässigkeit als auch im Bereich der Performance große Schritte gemacht haben."

ohne Motorenstrafen überstehen zu können.

"Ja, ich denke schon", stimmt Tost dieser Einschätzung zu und verrät: "Wir sind den ganzen Test mit einem Motor gefahren. Das ist ein erster Riesenschritt. In der Vergangenheit mussten wir beim Test immer den Motor wechseln." Mit WM-Platz sechs stellte Toro Rosso in der Saison 2019 das beste Endergebnis der Teamgeschichte ein. Zudem feierte man zwei Podestplätze.

Schafft AlphaTauri 2020 - auch dank Honda - noch einmal einen Sprung, könnte man sogar eine neue Bestmarke aufstellen.

Mit Bildmaterial von LAT.