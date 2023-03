Frederic Vasseur: Erwartungen der Ferrari-Tifosi sind ein positiver Druck

Audio-Player laden

Ferrari-Formel-1-Teamchef Frederic Vasseur hat zugegeben, dass er den zusätzlichen Druck durch die Erwartungen der Fans bereits spürt - aber er glaubt, dass er für das Team positiv sein kann. Der Franzose kam Anfang des Jahres nach dem Rücktritt des früheren Teamchefs Mattia Binotto zum italienischen Team.

Außerhalb von Ferrari ist die Meinung weit verbreitet, dass die Politik innerhalb der Mauern des Werks in Maranello ziemlich heftig sein kann, weshalb es in den letzten Jahren eine so hohe Fluktuation bei den Teamchefs gegeben hat. Vor seinem ersten Rennen als Teamchef ist Vasseur jedoch nicht der Meinung, dass die Arbeit bei Ferrari schwieriger ist als anderswo.

"Ich glaube nicht, dass es schwieriger ist als bei einem anderen Team", sagt er, als er gefragt wurde, wie er den Umgang mit der Politik innerhalb von Ferrari erlebt habe. Er räumt jedoch ein, dass der Druck von außen auf die Mannschaft ausgeübt wird, was aufgrund der leidenschaftlichen Tifosi einzigartig ist.

Vasseur: "Leidenschaft ist mega"

"Was stimmt, ist, dass die Leidenschaft und der Enthusiasmus rund um das Team mega sind. Als wir vor zwei Wochen den Startschuss gaben, standen Tausende von Tifosi hinter dem Zaun, und ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwo anders auf der Welt der Fall ist."

"Der Enthusiasmus ist überall zu spüren - wenn man ins Hotel geht, hat man Fans und so weiter. Das übt eine Art Druck aus. Die Frage ist nun, ob das ein guter Druck ist, eine Art Motivation, und ich nehme das so hin, oder ob es etwas ist, das die Entwicklung hemmt?", fragt sich Vasseur.

"Ehrlich gesagt, denke ich, dass es positiv ist. Wenn man so etwas macht, möchte man diesen [Druck] haben. Man kann nicht eine Show oder einen Sport machen und versuchen, nicht exponiert zu sein. Wir wissen genau, dass es in der Formel 1 Fans gibt, die Erwartungen haben, und in Italien ist der Druck wahrscheinlich etwas größer als anderswo. Aber bis jetzt ist es in Ordnung."

Wie Vasseur Ferrari umkrempeln will

Vasseur hat seine ersten Wochen als Ferrari-Teamchef damit verbracht, die Stärken und Schwächen des Unternehmens zu verstehen. Er hat bereits einige Änderungen vorgenommen, wie zum Beispiel die Umstrukturierung des Strategieteams nach den Fehlern von 2022.

Und obwohl er entschlossen ist, die Verbesserungen vorzunehmen, die Ferrari braucht, um den Titel zu gewinnen, ist er der Meinung, dass es falsch wäre, Dinge nur um ihrer selbst willen zu ändern: "Wir müssen es mit Demut angehen", sagt er über seinen Ansatz. "Das Team war vergangenes Jahr Zweiter in der Weltmeisterschaft, und ich muss nicht einsteigen und alles ändern."

"Wenn jemand in der Startaufstellung mit dem zufrieden ist, was er tut, ist er tot. Das bedeutet, dass wir sie [die Probleme] immer auf den Tisch legen und versuchen müssen, beim nächsten Rennen einen besseren Job zu machen."

"Ich denke, wir müssen versuchen, das Beste aus den Leuten herauszuholen, die wir in der Fabrik haben. Es geht nicht nur um die Teile, die man auf der Strecke sehen kann, sondern auch darum, was wir in der Fabrik tun, um jeden einzelnen Bereich zu verbessern, denn die Leistung kommt auch von dort."

