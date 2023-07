Frederic Vasseur: Ferrari hatte in Silverstone "weniger Reifenverschleiß"

"Wir wussten vorher, dass Silverstone ein schwieriges Rennen für uns werden könnte", sagt Fred Vasseur nach dem enttäuschenden Abschneiden von Ferrari beim Grand Prix von Großbritannien. Auf den Plätzen vier und fünf gestartet, liefen Charles Leclerc und Carlos Sainz nur am Ende der Top 10 ein.

Dabei sei der Reifenverschleiß, Ferraris Achillesferse in dieser Saison, diesmal nicht das Hauptproblem gewesen, betont Vasseur: "Es ist schwierig zu sagen, dass wir einen guten Job gemacht haben, wenn man auf den Plätzen neun und zehn landet. Aber insgesamt denke ich, dass wir viel weniger Verschleiß hatten."

"Das war unser Hauptproblem zu Beginn der Saison. Und das war hier nicht der Fall. Vielleicht fehlte uns die Pace im Vergleich zu den Mercedes, aber nicht wegen des Abbaus. Und was die Pace betrifft, war das Auto durch den Wind vielleicht etwas instabil."

Doch auch hier sieht Vasseur kleine Fortschritte: "Der Wind war extrem, ähnlich wie Miami, aber die Performance war viel besser als in Miami. Denn ich denke, dass wir uns bei der Entwicklung darauf konzentriert haben. Sicherlich war das Auto instabil, vielleicht ein bisschen mehr als andere. Das ist immer noch eine Eigenschaft des Autos."

Trotzdem habe man bei der Konstanz im Rennen einen Schritt nach vorn gemacht, betont der Ferrari-Teamchef. Dass es in Silverstone dennoch rückwärts ging, schreibt er vor allem einer konservativen Strategie und Pech mit dem Safety-Car zu.

Vasseur: McLaren-Stärke auch streckenbedingt

Auf die Frage, ob Ferrari dieses Jahr ein Rennen gewinnen kann, bleibt Vasseur zuversichtlich. "Wenn man in Österreich den zweiten Platz macht, kann man immer erwarten, ein Rennen zu gewinnen", sagt er. "Ich denke, in unserer Gruppe kämpfen wir alle darum. Damit meine ich McLaren, Aston und Mercedes. Wir haben alle das Ziel, ein Rennen zu gewinnen, aber das erste Ziel, die Gruppe anzuführen."

In Silverstone schaffte das McLaren, die mit ihrem jüngsten Update auf die Plätze zwei und vier fuhren. "Sie waren das ganze Wochenende über stark, auf allen Reifenmischungen. Aber das war schon die Woche zuvor der Fall. Ich glaube, sie waren in Spielberg hinter uns auf Platz drei, was die Performance angeht", meint Vasseur.

"Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass das Layout der Strecke dem McLaren mehr entgegenkommt als uns, und in Spielberg war es genau umgekehrt. Jedes Wochenende wird anders sein. Und wir werden einen besseren Job machen müssen als hier."

Vasseur weiß: "Es ist so eng zwischen P2 und P9, und in manchen Sessions liegen ein oder zwei Zehntel zwischen sechs Autos. Wenn das Layout der Strecke zu deinem Auto passt, wenn du ein gutes Set-up für das Wochenende hast, wenn du ohne technische Probleme durchkommst, dann ist ein Zehntel Vorsprung ein großer Schritt."

Ferrari: Es müssen nicht immer Upgrades sein

Um diesen Schritt zu gehen, ist aus Sicht des Ferrari-Teamchefs auch nicht immer ein Upgrade notwendig - das Team hatte in Silverstone nichts Neues. "Man kann nicht jede Woche ein Upgrade am Auto bringen", erklärt er.

"Es liegt auch nicht immer an der Entwicklung, sondern auch an der Abstimmung während des Wochenendes. Mit Upgrades kann man ein oder zwei Zehntel gutmachen. Mit der Abstimmung und der Vorbereitung des Wochenendes kann man mehr erreichen. Und wenn ich mir das Wochenende noch einmal anschaue, denke ich, dass wir das Auto, das wir hatten, viel besser hätten nutzen können."

Genau das nimmt sich Vasseur für den nächsten Formel-1-Grand-Prix in Budapest vor. Die Strecke sollte Ferrari "auf dem Papier" besser liegen, "aber es kommt auf die Abstimmung an", bekräftigt er. "Es ist nicht nur eine Frage des Pakets, das zur Strecke passt, sondern auch des Set-ups, das man macht, der Vorbereitung des Wochenendes."

"Das wird in Budapest wahrscheinlich noch wichtiger sein, weil es dort so schwierig ist zu überholen. Aber ich denke, Budapest passt ein bisschen mehr zu dem, was wir tun und wo wir performen. Mein Anliegen wird es daher sein, das Paket, das wir für das nächste Wochenende haben, besser zu nutzen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.