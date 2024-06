Frederic Vasseur: Monaco-Sieg könnte neuen Leclerc schaffen

Charles Leclerc hat in Monaco nach sechs Anläufen sein Formel-1-Heimrennen gewonnen. Ist damit der Knoten beim Monegassen geplatzt? Laut Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur könnte dieser Sieg einen neuen Leclerc hervorgebracht haben, auf den sich die Fans der Königsklasse freuen dürfen. Doch warum war der Sieg auf dem Straßenkurs für den 26-Jährigen so wichtig?

"Zunächst einmal hört ihr auf, jedes Jahr zu fragen, was nächstes Jahr oder nächste Woche passiert, das hat jetzt ein Ende", sagt Vasseur gegenüber Sky. "Er hatte viele Jahre lang diese Last auf seinen Schultern, ein Rennen in Monaco zu gewinnen. Manchmal hat er kleine Fehler gemacht, dann wieder hatte er Pech. Zweifellos stand er deshalb ein wenig unter Druck."

Laut Vasseur geht es aber nicht nur um Monaco, sondern auch um den Schub an Selbstvertrauen, den Leclerc durch den Sieg im Fürstentum erhalten hat. Der Knoten könnte geplatzt sein, weshalb der Teamchef einen entfesselten Youngster erwartet, der in der Saison 2024 für die eine oder andere Überraschung sorgen könnte. "Charles wird einen Schritt nach vorne machen, das ist sicher", sagt Vasseur.

Doch was macht den Unterschied aus? Laut Vasseur gewinnt ein Fahrer nach so einem Sieg so viel Selbstvertrauen, dass er die Hürden in Zukunft besser nehmen kann. "Wenn man Selbstzweifel hat, ist das etwas anderes", stellt er klar. "Deshalb wird er einen großen Schritt nach vorne machen." Für Leclerc war es der sechste Formel-1-Sieg seit seinem Einstieg in die Königsklasse im Jahr 2018.

