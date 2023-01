Frederic Vasseur stellt klar: Kein Nummer-1-Fahrer bei Ferrari!

Audio-Player laden

Der neue Ferrari-Formel-1-Teamchef Frederic Vasseur betont, dass es in dieser Saison keinen Nummer-1-Fahrer im Team geben wird, aber er andererseits nicht zögern wird, "Maßnahmen zu ergreifen", wenn es nötig ist.

Charles Leclerc und Carlos Sainz gewannen im vergangenen Jahr beide Rennen für Ferrari, aber Leclerc beendete die Saison als Zweiter in der Meisterschaft mit 62 Punkten Vorsprung auf Sainz, der zugab, dass es ihm schwer fiel, sich so schnell an den Ferrari F1-75 anzupassen wie sein Teamkollege.

Gerüchte über Teamorder zwischen Leclerc und Sainz tauchten bereits in der vierten Runde der vergangenen Saison in Imola auf, nachdem Leclerc zwei der ersten drei Rennen gewonnen hatte und sich so einen frühen Vorsprung an der Spitze der Meisterschaft verschaffte. Ferrari betonte jedoch, dass man sich nie auf einen einzigen Fahrer konzentrieren wolle.

Vasseur: Werde nicht zögern

Vasseur übernahm Anfang des Monats bei Ferrari und arbeitete zuvor mit Leclerc während der Rookie-Saison des Monegassen bei Sauber im Jahr 2018 zusammen. In seiner ersten Pressekonferenz seit seiner Ernennung zum Teamchef am Donnerstag stellt Vasseur klar, dass Ferrari nicht mit einem designierten Nummer-1-Fahrer in die Saison gehen wird.

"Wir haben zwei sehr gute Fahrer, die beide in der Lage sind, den Job zu erledigen", sagt der Franzose. "Wir haben die Möglichkeit, ihnen genau dasselbe Auto, dieselbe Struktur und dieselbe Unterstützung zu bieten. Es ist klar, dass das Ziel ist, mit Ferrari und für Ferrari zu gewinnen."

"Es wird keine Nummer eins oder Nummer zwei geben. Aber wenn wir zu einem bestimmten Zeitpunkt Maßnahmen ergreifen müssen, werde ich das tun. Es spielt keine Rolle, ob es für den einen oder den anderen ist, aber wenn ich in einer Phase der Saison etwas tun muss, dann werde ich es tun."

Neuer Leclerc-Vertrag "keine Priorität" für Vasseur

Während sowohl Leclerc als auch Sainz bis zum Ende der Saison 2024 bei Ferrari unter Vertrag stehen, dürfte die Zukunft von Leclerc nach der Ankunft von Vasseur ein Gesprächsthema sein. Nach einem starken Start im letzten Jahr sah der Monegasse wie ein Anwärter auf die Meisterschaft aus, ehe Ferrari im weiteren Saisonverlauf an Boden verlor.

Leclerc beendete das Jahr mit mehr Polepositions als jeder andere Fahrer, doch seine Ambitionen auf den Titel verblassten, da Ferrari Schwierigkeiten hatte, mit dem Renntempo von Red Bull mitzuhalten, während die mangelnde Zuverlässigkeit und einige Strategiefehler ihr Übriges beitrugen.

Vasseur sagt jedoch, dass sein Hauptaugenmerk auf der Leistung des Teams auf der Rennstrecke liege und nicht auf der Zukunft von Leclerc, dessen Vertrag ohnehin noch nicht auslaufe: "Ich möchte dieses Thema heute nicht auf den Tisch bringen, ich denke, es wäre kein guter Weg, die Zusammenarbeit so zu beginnen", so Vasseur.

"Wir müssen uns auf die sportliche Seite konzentrieren, um Ergebnisse zu erzielen. Und wenn beide Seiten des Tisches mit der Situation zufrieden sind, werden wir weitermachen. Aber ich denke, das ist heute nicht die Priorität. Wir haben eine gute Beziehung. Und wir werden Zeit haben, darüber zu diskutieren."

