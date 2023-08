Frederic Vasseur: WM-Zug für Ferrari in der Formel 1 2023 abgefahren

Frederic Vasseur, Teamchef von Ferrari in der Formel 1, sagt, dass es für ihn "klar" ist, dass sich die Mannschaft in "jedem einzelnen Thema und jeder einzelnen Säule der Leistung" verbessern muss.

Ferrari war zu Beginn der zweiten Formel-1-Ära mit "Ground-Effect" der größte Herausforderer von Red Bull und beendete die WM 2022 als Zweiter. Doch in der Konstrukteurswertung 2023 ist das Team vor dem zweiten Teil der Saison hinter Mercedes und Aston Martin auf den vierten Platz zurückgefallen.

Neben diesem Leistungsabfall bleibt die Kritik an den Strategie-Entscheidungen und der Durchführung der Boxenstopps des Teams bestehen, wie schon im vergangenen Jahr. Bei einem Rückstand von 312 Punkten auf Red Bull vor dem Grand Prix der Niederlande am kommenden Wochenende sagt Vasseur, dass Ferrari "jede einzelne Säule der Leistung" angehen muss.

In einem Gespräch mit ausgewählten Medienvertretern vor der Abreise nach Zandvoort sagt der Franzose: "Wenn man sich die Zahlen ansieht, ist es schwer vorstellbar, dass wir Weltmeister in der Team- und Fahrerwertung werden könnten. Aber wir müssen die gleiche Mentalität beibehalten und versuchen, das Beste aus allem herauszuholen, was wir können, und uns nicht auf die Meisterschaft konzentrieren."

"Wir müssen das Paket verbessern, aber auch das, was wir auf der Strecke tun, und versuchen, das Beste aus dem Paket herauszuholen, das wir haben. Es ist klar, dass wir fokussiert sein müssen. Aber ich möchte mich nicht auf ein Ziel festlegen und sagen, dass wir dies oder das erreichen müssen."

"Solange wir noch Raum für Verbesserungen haben, müssen wir uns darauf konzentrieren. Es ist klar, dass wir bei jedem einzelnen Thema und jeder einzelnen Säule der Performance einen Schritt nach vorne machen müssen."

Ferrari hat den Leiter des Fahrzeugkonzepts, David Sanchez, an McLaren verloren, während Rennleiter Laurent Mekies das Unternehmen verlassen hat, um Teamchef von AlphaTauri zu werden. Im Gegenzug hat Ferrari Loic Serra von Mercedes eingestellt. Er wird aber erst 2025 in Italien starten.

Vasseur betont, dass Ferrari im Rahmen der laufenden internen Umstrukturierung "eine Menge Leute einstellt". Er sagt: "Es ist nicht das Ergebnis, das wir erwartet haben, und wie jedes einzelne Team in der Startaufstellung müssen wir uns ständig verbessern, und wir stellen eine Menge Leute ein. Wir haben bereits einige Positionen in der internen Organisation verändert, aber wir bewegen uns vorwärts."

Er fügte an, dass dieses Streben nach Verbesserung bedeutet, dass Ferrari sich in einem nie endenden Prozess befindet: "Der schwierigste Teil der Arbeit besteht darin, zu verstehen, was gut läuft und was falsch läuft und wo wir uns verbessern können. Sicherlich arbeiten wir viel, um die letzten paar Zehntel zu finden, die uns heute fehlen. Aber wir sind mitten in diesem Prozess, und es ist ein Prozess ohne Ende."

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.