Frederic Vasseur: Wollte schon immer mit Carlos Sainz arbeiten

Charles Leclerc und der neue Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur kennen sich schon länger. Der Franzose arbeitete mit Leclerc schon in den Jugendserien zusammen, ehe der Monegasse 2018 den Sprung in die Formel 1 zu Sauber schaffte. Teamchef damals: Frederic Vasseur.

Nach dem Aus von Mattia Binotto als Ferrari-Teamchef nach dem Ende der Saison 2022 wurde die Ankunft von Vasseur vor allem als positives Zeichen Richtung Charles Leclerc verstanden, was die Frage aufwirft, welche Rolle Carlos Sainz in Zukunft einnehmen wird.

Vasseur betonte jedoch bereits vor der Saison, dass es keine Nummer 1 bei Ferrari geben wird und er außerdem schon immer einmal mit Sainz zusammenarbeiten wollte. "In der Vergangenheit habe ich immer versucht, ihn zu verpflichten, aber er wollte nie bei mir fahren, also musste ich das Gegenteil tun und mich Carlos anschließen", so Vasseur.

"Aber das Gefühl war immer sehr gut. Ich habe versucht, ihn zu verpflichten, als ich bei Renault und dann bei Sauber war. Und ich denke, dass wir ein gegenseitiges Vertrauen haben. Und ich bin überzeugt, dass er einen sehr guten Job machen wird. Wir brauchen wir diese Art von Wettbewerb im Team. Das ist ein Teil der Leistung. Und ich denke, es ist ein Gewinn für die Mannschaft."

Auf seine Beziehung zu Leclerc angesprochen, fügt der Ferrari-Teamchef hinzu: "Er ist jetzt fünf Jahre älter, ein bisschen reifer, ein bisschen selbstbewusster, was sein Feedback angeht. Aber wir befinden uns noch in der Anfangsphase der Zusammenarbeit, und ich möchte nicht zu früh eine Schlussfolgerung ziehen. Aber das Gefühl ist dasselbe. Und es ist ein gutes Gefühl für mich, mit ihm zu arbeiten."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.