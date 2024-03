Freitag Australien: Charles Leclerc 0,4 Sekunden vor Max Verstappen

Charles Leclerc hat sich im Freitagstraining zum Grand Prix von Australien 2024 in Melbourne die Bestzeit gesichert. Der Ferrari-Fahrer verwies WM-Leader Max Verstappen (Red Bull) um 0,381 Sekunden auf den zweiten Platz. Dritter wurde Carlos Sainz im zweiten Ferrari, mit einem Rückstand von 0,430 Sekunden auf Leclerc.

Die gute Nachricht für Ferrari-Fans: Sainz muss nach Saudi-Arabien keinen weiteren Grand Prix auslassen. "Die ersten paar Runden waren schwierig, aber dann fand er sich Schritt für Schritt besser zurecht", sagt Teamchef Frederic Vasseur und ergänzt: "Ich bin kein Arzt. Aber ich bin optimistisch, dass er den Rest des Wochenendes fahren kann."

Verstappen ging spät auf seine schnelle Runde, was bei zunehmendem Grip auf der anfangs noch "grünen" Strecke im Albert Park eigentlich ein Vorteil sein hätte sollen. Doch der Niederländer war mit seiner Balance nicht hundertprozentig zufrieden. Nach seiner schnellen Runde ließ er nochmal die Flügeleinstellung anpassen.

Hinter den Top 3 landeten die beiden Aston Martins, mit gut einer halben Sekunde - und Lance Stroll vor Fernando Alonso. Stroll hatte seine erste schnelle Runde mit einem Fehler in der letzten Kurve weggeworfen. In einem späteren Run lief es dann besser, und so blieb er 0,090 Sekunden vor seinem spanischen Teamkollegen.

Ansonsten gab es in den Top 10 keine ganz großen Überraschungen. George Russell (Mercedes/+0,674) wurde Fünfter, gefolgt von Oscar Piastri (McLaren/+0,800), Sergio Perez (Red Bull/+0,813), Lando Norris (McLaren/+0,878) und Yuki Tsunoda (Racing Bulls/+0,911). Nico Hülkenberg (Haas/+1,425) wurde 16.

Nicht am zweiten Freien Training teilnehmen konnte Alexander Albon. Der Thailänder hatte seinen Williams in der ersten Session bei Kurve 7 gecrasht. Weil offenbar nicht genug Ersatzteile vorhanden waren, um eine Reparatur in kurzer Zeit durchzuführen, konnte er, obwohl eigentlich unverletzt geblieben, nicht fahren. Albon wird erst am Samstag wieder ins Geschehen eingreifen.

Mehr Glück als Albon hatte dessen amerikanischer Teamkollege Logan Sargeant. Gleich zu Beginn des zweiten Trainings kam Sargeant bei Kurve 11 mit einem Hinterrad in den Kies und drehte sich. Der Williams schlug aber nirgends ein und blieb intakt. Sehr zur Erleichterung der Mechaniker des Teams, die ohnehin schon alle Hände voll zu tun haben.

Wo kann man Qualifying und Rennen live sehen?

Australien ist nach Bahrain und Saudi-Arabien der dritte Grand Prix des Jahres, und wie immer geht der Tag für Formel-1-Fans mit der F1-Show mit Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll zu Ende. Jeweils um 12:15 Uhr deutscher Zeit fassen die beiden zusammen, was in der Nacht in Melbourne passiert ist, unterstützt durch das fünfköpfige Reporterteam von Motorsport Network vor Ort im Albert Park.

Am Freitag gibt's im Zuge dieses Livestreams ein besonderes Highlight, und zwar die Analyse der Longruns durch Kevin Hermann, powered by PACETEQ. Nirgendwo sonst im deutschsprachigen Internet werden die Daten des Freitagstrainings so gründlich durchleuchtet wie bei seiner Aufarbeitung mit dem PACETEQ-Tool OneTiming.

Wer Qualifying und Rennen in Deutschland live sehen möchte, für den hat der Pay-TV-Sender Sky das passende Angebot. Sky zeigt das Qualifying am Samstagmorgen ab 5:45 Uhr, aufgrund der frühen Sendezeit mit 15 statt 30 Minuten Vorberichten. Rennstart ist am Sonntag um 5:00 Uhr deutscher Zeit. Sky steigt bereits ab 4:00 Uhr in die Vorberichte ein, mit dem bewährten Team rund um Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock.

Einen ausführlicheren Trainingsbericht gibt es auf der Desktopversion von Motorsport-Total.com.



Mit Bildmaterial von Motorsport Images.