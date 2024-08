Freitag: Hülkenberg crasht bei Russell-Bestzeit in Zandvoort

Der Freitag beim Grand Prix der Niederlande 2024 in Zandvoort war im ersten Freien Training von extremen Wetterkapriolen geprägt. Im zweiten Freien Training sicherte sich dann, auf trockener Fahrbahn und bei weniger starkem Wind, George Russell (Mercedes) die Bestzeit und es kam zu einem Schlagabtausch zwischen Mercedes und McLaren.

Aber die Session war noch keine 17 Minuten alt, da war sie für Nico Hülkenberg (20./+2,594) auch schon wieder beendet. Dem Haas-Piloten brach beim Anbremsen von Kurve 1 plötzlich das Heck aus und er drehte sich über das Kiesbett hinweg in die Reifenstapel. "Ich weiß nicht, was da passiert ist", war sein erster Kommentar am Boxenfunk.

Es dauerte nicht lang, bis die ersten hämischen Kommentare die Runde machten. Schließlich haben niederländische Gerichtsvollzieher dem Haas-Team am Donnerstag einen Besuch abgestattet. Hintergrund ist eine offene Zahlung an den ehemaligen Titelsponsor Uralkali (Dmitri Masepin), die Haas erst noch bezahlen muss.

Ein paar Minuten nach Hülkenberg konnte sich dann auch Carlos Sainz vorzeitig umziehen. An seinem Ferrari trat ein Getriebeproblem auf, das nicht schnell genug repariert werden konnte. Somit war die Session für den Spanier nach nur sieben relativ langsamen Runden gelaufen - und er verpasste die am Freitag so wichtigen Longrun-Simulationen (19./+2,406).

Zum Thema:

Ergebnis, 2. Freies Training

Ticker: Paddock live mit Ruben Zimmermann

Stream: Analyse live auf YouTube (22:30 Uhr)

Lokalmatador Max Verstappen konnte am Freitagnachmittag noch nicht restlos überzeugen. Der Red-Bull-Pilot belegte am Ende den fünften Platz. Beruhigend ist allerdings sein geringer Rückstand von nur 0,284 Sekunden auf Russells Bestzeit. Das Ergebnis zeigt: Beim holländischen Grand Prix gibt es womöglich gleich fünf Siegkandidaten.

Zwischen Russell und Verstappen reihten sich auf engstem zeitlichem Raum Oscar Piastri (McLaren) auf Platz 2, Lewis Hamilton (Mercedes) auf Platz 3 und Lando Norris (McLaren) auf Platz 4 ein. Norris hatte im ersten Freien Training zu Mittag noch Bestzeit aufgestellt, bei am Ende abtrocknenden Bedingungen.

Aus Sicht der holländischen Fans erfreulich waren die Longruns am Ende der FT2-Session. Denn Verstappens Run auf weichen Reifen war schneller als die Vergleichsrunden von Russell und Piastri und auf Augenhöhe mit Norris. Aber klar ist auch: Zandvoort wird 2024 kein Selbstläufer für den dreimaligen Weltmeister, der sein Heimrennen seit 2021 immer gewonnen hat.

ServusTV-Experte Christian Klien analysiert: "Bei Max schauts recht gut aus, speziell in Kurve 3. Aber der McLaren auch. Der Mercedes von Russell war leicht unruhig in der Kurve, aber auf eine Runde hat das hervorragend hingehauen."

"Ich glaube, diese drei Teams werden auch im Qualifying ganz nah beieinander sein, und dass die Tagesform und die Temperaturen eine Rolle spielen werden, wer am Ende ganz vorne steht. Auf jeden Fall ist es wieder ultraspannend, wie es ja die letzten Rennen immer war. Man weiß es nicht genau - eine perfekte Ausgangslage."

"Ferrari", sagt Klien, "ist ein bisschen abgeschlagen. Da ist es nicht so gelaufen, wie man sich das vermutlich vorgestellt hat. Leclerc hatte sieben Zehntel Rückstand. Das ist schon viel. Dabei ist Zandvoort eine relativ langsame Rennstrecke mit high Downforce, auf der der Ferrari eigentlich etwas besser funktionieren könnte."

Denn: Hinter Mercedes, McLaren und Verstappen klaffte allerdings bereits eine stattliche Lücke. Fernando Alonso (Aston Martin) hatte auf Platz 6 bereits 0,655 Sekunden Rückstand. Dahinter folgten Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Kevin Magnussen (Haas), Charles Leclerc (Ferrari) und Alexander Albon (Williams) auf Platz 10, dessen Rückstand bereits 0,848 Sekunden betrug.

Wo kann man den Grand Prix in Zandvoort live sehen?

Wenn sich die Formel 1 aus der Sommerpause zurückmeldet, sind auch die deutschen Fans live dabei. Denn RTL zeigt Qualifying und Rennen aus Zandvoort live. Das Qualifying beginnt am Samstag um 15 Uhr, Start zum Rennen ist am Sonntag um 15 Uhr. (Zur kompletten Formel-1-TV-Übersicht für den Grand Prix der Niederlande!)

Echte Hardcore-Fans, die von der Formel 1 nicht genug kriegen können, können zudem jeden Abend um 22:30 Uhr die tägliche F1-Show mit der Analyse von Christian Nimmervoll und Ruben Zimmermann schauen. Die beiden tauchen auch in die Themen ein, die von den TV-Stationen nicht behandelt werden, und beantworten zudem im Livechat Fragen der Kanalmitglieder. (Jetzt Kanalmitglied von Formel1.de werden!)

Einen ausführlichen Trainingsbericht gibt es auf der Desktopversion von Motorsport-Total.com.