Freitag: Livestream Launch Mercedes F1 W13 mit deutschem Kommentar!

Audio-Player laden

Nach der Präsentation des Ferrari F1-75 am Donnerstag wartet auf die Formel-1-Fans am Freitagmorgen bereits das nächste Highlight. Denn ab 10:00 Uhr stellt das Weltmeisterteam Mercedes als achtes von zehn Teams sein neues Auto für die Saison 2022 vor, den F1 W13.

Auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de (Jetzt kostenlos abonnieren!) zeigt Motorsport Network Germany die Präsentation mit freundlicher Genehmigung des Mercedes-Teams live - und zwar nicht nur den Original-Livestream in Englisch, sondern mit deutschem Kommentar von Host Kevin Scheuren und Chefredakteur Christian Nimmervoll.

Die Übertragung beginnt bereits um 9:40 Uhr und lässt somit Raum, im Vorspann noch über jene große Exklusivstory zu sprechen, die am Freitagmorgen um 8:00 Uhr auf den Portalen des Motorsport Network Germany veröffentlicht wird.

Ab 10:00 Uhr fallen dann im offiziellen Teil des Livestreams, der von unseren Kommentatoren in deutscher Sprache begleitet und von dem die wichtigsten Passagen zeitnah übersetzt werden, die Hüllen und der neue Formel-1-Mercedes für die Saison 2022 wird gezeigt.

Teil des Livestreams werden Interviews mit Teamchef Toto Wolff, Lewis Hamilton und George Russell sein. Nach Ende des offiziellen Teils gegen 10:30 Uhr bleibt im Livechat dann noch Gelegenheit, die eine oder andere Userfrage aus dem Livechat zu beantworten.

Während der Livestream für alle User frei zugänglich ist, bleibt der begleitende Livechat Mitgliedern des YouTube-Kanals von Formel1.de (Jetzt Mitglied werden!) vorbehalten. Eine Mitgliedschaft kostet 3,99 Euro pro Monat, ist ohne Vertragsbindung jederzeit kündbar und berechtigt auch zur Teilnahme am monatlichen Mitgliederstammtisch.

Die ersten beiden Mitgliederstammtische im Dezember 2021 und Januar 2022 boten Formel-1-Fans die einmalige Gelegenheit, in einem Zoom-Meeting persönlich mit prominenten Gästen (etwa Bernd Mayländer, Alexander Wurz oder zuletzt Marc Surer) zu plaudern und ihnen Fragen zu stellen.

Neue Mitglieder, die beim Mercedes-Launch kurzentschlossen am Livechat teilnehmen wollen, können übrigens auch im Nachhinein alle bisherigen Mitgliederstammtische mit unseren prominenten Gästen, die zwischen fünf und sieben Stunden gedauert haben, in voller Länge sehen und sich so unverbindlich ein Bild davon machen, ob sie Teil der Community werden wollen.

Hier geht's zum Mercedes-Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de (Beginn am Freitag, 18. Februar 2022, um ca. 9:40 Uhr)!

Mit Bildmaterial von Mercedes (Twitter).