Freitagstraining in Spa: McLaren wieder auf P1 und P2!

Nach der überlegenen Bestzeit von Max Verstappen (Red Bull) im ersten Freien Training hat im zweiten Freien Training zum Grand Prix von Belgien McLaren zurückgeschlagen. Das Team, das an den vergangenen fünf Rennwochenenden mehr Punkte gesammelt hat als alle anderen, belegte am Freitag in Spa-Francorchamps erneut die Positionen 1 und 2.

Nach Oscar Piastris Triumph beim Doppelsieg in Ungarn vor fünf Tagen hatte diesmal Lando Norris die Nase vorn. Norris schaffte bei trockenen Bedingungen eine Bestzeit von 1:42.260 Minuten und verwies Piastri und Verstappen um 0,215 beziehungsweise 0,217 Sekunden auf die Plätze 2 und 3.

Damit scheinen die Favoriten für dieses Wochenende die gleichen zu sein wie vor einer Woche, denn mit McLaren und Verstappen konnte keiner Schritt halten. Die ersten Verfolger waren die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz auf den Plätzen 4 und 5, aber die beiden hatten schon stattliche 0,577 beziehungsweise 0,838 Sekunden Rückstand auf Norris.

Die Top 10 wurden abgerundet von George Russell (6./Mercedes/+1,030), Esteban Ocon (Alpine/+1,141), der im ersten Training noch wegen eines Wasserlecks außer Gefecht war, Kevin Magnussen (Haas/+1,225), Sergio Perez (Red Bull/+1,244) und Lewis Hamilton (Mercedes/+1,259).

Nico Hülkenberg wurde im ersten Freien Training 17. und im zweiten 16. Sein Rückstand auf Magnussen betrug am Freitagnachmittag 0,361 Sekunden - auf einer so langen Strecke wie Spa-Francorchamps (7,004 Kilometer) eigentlich nicht viel. Was zeigt, wie eng das Mittelfeld auch dieses Wochenende wieder beisammen liegt.

Zum Thema:

Vorweg: Selbst wer die Sessions nicht live gesehen hat, kann sich abends noch die volle Dröhnung Formel 1 geben. Und zwar in den täglichen Livestreams auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll analysieren dort, immer um 21:30 Uhr, den Tag in Spa-Francorchamps, unterstützt von einem acht Mann starken Journalistenteam vor Ort an der Rennstrecke.

Die gute Nachricht für deutsche Formel-1-Fans ist: Qualifying und Rennen beim Grand Prix von Belgien werden von RTL live übertragen. Das Qualifying am Samstag ab 16:00 Uhr (Vorberichte: 15:30 Uhr), das Rennen am Sonntag ab 15:00 Uhr (Vorberichte: 14:00 Uhr). (Hier geht's zur kompletten TV-Übersicht!)

