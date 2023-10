Freitagstraining Mexiko: Norris und Albon überraschen bei Longruns

Sieben verschiedene Teams auf den ersten acht Positionen: Das zweite Freie Training zum Grand Prix von Mexiko 2023 brachte ein abwechslungsreiches Ergebnis hervor. Die Bestzeit fuhr letztendlich aber ein alter Bekannter: Max Verstappen (Red Bull) verwies Lando Norris (McLaren) und Charles Leclerc (Ferrari) um 0,119 beziehungsweise 0,266 Sekunden auf die Plätze.

Verstappen stellte auf seinem schnellen Run gegen Mitte der Session eine Bestzeit von 1:18.686 Minuten auf, obwohl er nur in einem der drei Sektoren absolut Schnellster war. Im ersten Sektor war Nico Hülkenberg (15./Haas) um 0,005 Sekunden schneller als der amtierende Weltmeister, im dritten Sektor Lewis Hamilton (7./Mercedes) um 0,062 Sekunden.

Zumindest der dritte Sektor ist durch Verstappens Runde gut erklärbar, denn ausgangs Stadion erwischte der Niederländer nicht die ideale Linie und verlor laut Einschätzung von ORF-Experte "ein bis eineinhalb" Zehntelsekunden auf die theoretisch mögliche Bestzeit.

Hinter den Top 3 klassierten sich Valtteri Bottas (Alfa Romeo/+0,269), Sergio Perez (Red Bull/+0,302), Daniel Ricciardo (AlphaTauri/+0,316), Lewis Hamilton (Mercedes/+0,338) und Esteban Ocon (Alpine/+0,391) auf den Positionen 4 bis 8. Somit war Red Bull das einzige Team, das mit beiden Autos in den Top 8 vertreten war.

Auffällig: die engen Zeitabstände. Zwischen Leclerc auf Platz 3 und Alexander Albon (Williams) auf Platz 14 lag am Ende weniger als eine halbe Sekunde. Nur Logan Sargeant (17./Williams), die beiden Aston Martins (wie schon in Austin) und Kevin Magnussen (19./Haas) fielen stärker vom Rest des Feldes ab.

Gleich in den ersten zehn Minuten begann es, entgegen allen Prognosen, kurzzeitig zu regnen. Die Niederschlagsmenge reichte aber nicht aus, um die Strecke ernsthaft nass zu machen, sodass die Fahrer ihre Trainingsprogramme ungehindert mit Trockenreifen fortsetzen konnten. (Hier geht's zum Wetterbericht für das Rennwochenende in Mexiko!)

Wo kann man den Grand Prix von Mexiko im TV sehen?

Für Hardcore-Fans endet der Formel-1-Tag auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. (Jetzt kostenlos abonnieren!) Dort gibt's nämlich am frühen Samstagmorgen deutscher Zeit (Zeit unbestimmt) ein Video mit einer Analyse der Freitags-Longruns und einer Übersicht über die technischen Updates der Teams. Am Samstag und Sonntag streamen Host Kevin Scheuren und Chefredakteur Christian Nimmervoll ab 3:30 Uhr (nach Qualifying) beziehungsweise 2:30 Uhr (nach Rennen) eine ausführliche Analyse live.

Wer alle Sessions live sehen möchte, der kann das bei Sky tun. Sky zeigt neben Qualifying und Rennen auch alle Freien Trainings in voller Länge. Das Qualifying beginnt am Samstag um 23:00 Uhr deutscher Zeit (Vorberichte ab 22:30 Uhr), das Rennen am Sonntag startet um 21:00 Uhr (Vorberichte bereits ab 19:30 Uhr). (Link: Zur kompletten TV-Übersicht für den Grand Prix von Mexiko!)

Sky zu schauen lohnt sich aber nicht nur wegen der Live-Übertragungen aller Sessions und wegen des Rennens ohne Werbeunterbrechung, sondern auch wegen des hochkarätigen Expertenteams rund um den ehemaligen Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher, der bekanntlich nie darum verlegen ist, die Dinge so auszusprechen, wie er sie denkt. (ANZEIGE: Sei mit Sky hautnah dabei, vom ersten Freien Training bis zur Siegerehrung!)

Einen ausführlicheren Trainingsbericht gibt's auf der Desktopversion von Motorsport-Total.com.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.