"Froh, dass er bleibt": Das sagt Verstappen über neuen Perez-Vertrag

Mit der Vertragsverlängerung um gleich zwei Jahre für Sergio Perez hat Red Bull die Weichen für die Zukunft gestellt und für Stabilität an der Seite von Max Verstappen gesorgt.

Der Weltmeister selbst findet am Donnerstag in Montreal jedenfalls: "Es ist gut. Ich freue mich auch für ihn. Und ich bin froh, dass er bleibt. Wir haben immer sehr gut zusammengearbeitet."

Verstappen bringt die Verlängerung indes Klarheit, dass er bei Red Bull auch in Zukunft eine verlässliche Nummer zwei an seiner Seite hat, die ihn, wie die gemeinsame Geschichte zeigt, an guten Tagen zwar herausfordern, aber nicht dauerhaft gefährden kann. Kein Wunder also, dass der Niederländer ein Fan der Perez-Verlängerung ist:

"Es bringt Stabilität ins Team. Und das ist etwas, von dem ich glaube, dass es sehr wichtig innerhalb des Teams ist", sagt Verstappen, der zuletzt zwar immer wieder mit einem Wechsel zu Mercedes in Verbindung gebracht wurde, auf dem Papier aber bei Red Bull selbst einen Vertrag bis 2028 besitzt.

Perez denkt ans Karriereende - bei Red Bull

Dass das Duo Verstappen-Perez also noch über 2026 hinaus bestehen könnte, daran glaubt auch der frisch verlängerte Perez, denn sein letzter großer Vertrag in der Formel 1 soll das erneuerte Arbeitspapier noch nicht gewesen sein - obgleich der Mexikaner betont, seine Karriere eines Tages gerne bei seinem aktuellen Rennstall zu beenden.

Perez, Verstappen, Horner: Red Bull hält sein Erfolgsteam vorerst zusammen Foto: FIA

"Wenn man sich mal Fernando oder auch Lewis anschaut, dann ist da sicher noch ein langer Weg vor mir", sagt Perez und gibt an: "Ich glaube nicht, dass ich meinen letzten Vertrag unterschrieben habe. Daran glaube ich einfach nicht, aber ich denke auch nicht, dass es etwas ist, das man fühlt."

Perez: "Wenn man sich zwei weitere Jahre der Formel 1 verschreibt, dann ist das viel Zeit, eine Menge Energie und einfach ein weiter Weg. Um ehrlich zu sein, denke ich daran aber wirklich nicht. Aber ja, wo ich mir dafür ziemlich sicher bin, dass ich meine Karriere gerne bei Red Bull beenden möchte."

Perez: "Was die Leute sagen..."

Dass im Zuge seiner Vertragsverlängerung Unkenrufe laut wurden, das Team habe ihn nur behalten, um Verstappen auch weiterhin mit einer kalkulierbaren Nummer zwei zufriedenzustellen, lässt Perez eigenen Angaben zufolge kalt: "In der Formel 1 gibt es immer verschiedene Absichten, das ist mir bewusst. Das begleitet jeden von uns Fahrern schon seitdem er im Sport ist."

Perez hat darauf aber auch eine Antwort parat: "Das Beste ist meiner Meinung nach, einfach das Visier zu schließen und mich auf meinen Job zu konzentrieren, das Beste für mich zu machen und für meine Karriere", so der Mexikaner, denn: "Am Ende, wenn meine Karriere vorbei ist, wird nur das für mich zählen. Was die Leute sagen... ich meine, jeder hat eine Meinung", so Perez, "aber ich bin zufrieden damit, was ich erreicht habe."

Nummer 1 und Nummer 2: Die Rollen bei Red Bull scheinen klar verteilt Foto: Motorsport Images

Das jetzige Feststehen der langfristigen Perspektive helfe indes auch kurzfristig, wie Perez betont: "Bei jeder Verhandlung durchläuft man einen Prozess, was zwischen den Rennen nicht so nett ist, wenn einfach alles Vollgas ist. Es ist also super, diese Ablenkung für das Team und mich jetzt aus dem Weg zu haben, sodass wir uns wieder voll auf die Performance konzentrieren können."

Die Verhandlungen selbst seien dabei sehr "geradlinig verlaufen", wie Perez betont: "Ich bin ja schon seit ein paar Jahren im Team und dann ist es immer einfacher, denke ich, dass man eine Übereinkunft erreicht."

Konkrete Gespräche mit anderen Rennställen waren für Perez deshalb auch nicht auf der Agenda: "Natürlich spricht man immer und es gab andere Optionen da draußen. Aber für mich war Plan A, B und C, dass ich definitiv bei Red Bull bleibe", so der Mexikaner, der seiner Mannschaft Rosen streut: "Ich will hier wirklich meine Karriere beenden, wann auch immer das ist."

Perez: "Das Team hat mir so viel gegeben in meiner Karriere, dass ich hier wirklich sehr zufrieden bin. Deswegen will ich mein Bestes für dieses Team geben, bis zur letzten Runde." Egal, ob diese 2026, 2027 oder sogar erst 2028 ansteht.

Weitere Co-Autoren: Jake Boxall-Legge. Mit Bildmaterial von Getty/Red Bull.