Frühes Wettrüsten 2026: Ferrari rechnet mit Entwicklungsexplosion

Die neue Reglement-Ära hat noch nicht einmal richtig begonnen - und doch rechnet Frederic Vasseur schon mit einem massiven Entwicklungsrennen. Der Teamchef der Ferrari geht davon aus, dass zahlreiche Teams bereits sehr früh in der Saison 2026 große Update-Pakete nachlegen werden - womöglich schon beim Saisonauftakt in Australien.

"Ich bin wirklich überzeugt, dass alle riesige Upgrades bringen werden", erklärt der Franzose gegenüber F1.com. Und das sei erst der Anfang: "So wird es zu Beginn der Saison laufen, weil die Entwicklungsrate sehr, sehr hoch ist. Es ergibt Sinn, neue Teile zu beschleunigen und die Vorlaufzeiten für neue Komponenten zu verkürzen - aber ich konzentriere mich auf uns selbst."

Ferrari sammelt erst einmal Wissen

Während andere bereits an das nächste Update denken, legt Ferrari in der Frühphase den Fokus auf Grundlagenarbeit. Nach der ersten Testwoche in Bahrain zog Vasseur noch ein nüchternes Fazit. "Mit Blick auf den Saisonstart war das Ziel, die ersten Testsessions bestmöglich zu nutzen, viele Kilometer zu sammeln und so viele Daten wie möglich zu erfassen."

Operativ sei bislang alles reibungslos verlaufen "mit guter Zuverlässigkeit und vielen gefahrenen Runden. Das ist wichtig, sowohl für unsere Vorbereitung als auch für die Analyse der Daten im Werk. Wir werden diese Daten nutzen, um das Auto und unser Verständnis aller Prozesse weiter zu verbessern."

Performance zweitrangig - vorerst

Beim reinen Tempo will sich Vasseur noch nicht festlegen. "Performance ist eine andere Sache: In dieser Phase liegt die Priorität darauf, Wissen aufzubauen und uns in die bestmögliche Position für Melbourne zu bringen - im Wissen, dass wir noch Zeit haben, weitere Schritte nach vorne zu machen."

Dass noch Luft nach oben ist, dürfte allen klar sein. Der Saisonauftakt steigt vom 6. bis 8. März beim Grand Prix von Australien in Melbourne, gefolgt vom Grand Prix von China direkt eine Woche später. Eines deutet sich schon jetzt an: 2026 wird keine Saison des Abwartens. Wer früh zögert, verliert.