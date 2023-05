Frust am Funk: Albon erklärt, warum er und sein Team sich uneinig waren

Alexander Albon erlebte in Miami ein frustrierendes Rennen, nachdem er sich im Qualifying auf einem ermutigenden 11. Platz gekämpft hatte, aber nur als 14. ins Ziel kam. Dabei waren sich der Williams-Pilot und sein Team am Funk uneins.

So war der 27-Jährige zu hören, wie er der Boxenmauer mitteilte, dass er mit der Aufforderung, die Reifen zu pushen, nicht einverstanden sei, während er zu einem anderen Zeitpunkt der Meinung war, dass er genau das tun sollte, anstatt sie zu managen.

"Ich denke, zu dem Zeitpunkt, als mir gesagt wurde, ich solle die Reifen schonen, haben wir die Autos vor uns nicht eingeholt", sagt Albon. "Ich musste also entweder versuchen, die Autos einzuholen und zu überholen, oder einfach hinten bleiben."

"Ich bin lieber aggressiv und trage dann später die Konsequenzen, als dass ich es nie versuche und einfach als Letzter ins Ziel komme. Das war der Grund, warum ich gesagt habe, dass ich damit nicht einverstanden bin", erklärt der Williams-Fahrer.

"Gleichzeitig", fährt er fort, "wollten wir in den ersten Runden mit dem Reifen sehr hart pushen, was zu Graining führte. Damit war ich also auch nicht einverstanden."

Nach einem hervorragenden Qualifying habe seine Leistung im Rennen letzten Endes die wahre Form des Autos im Vergleich zu den Konkurrenten widergespiegelt, räumt Albon ein. "Es ist eher so, dass wir nicht die Pace haben. Ich glaube, wir sind das neunt- oder zehntlangsamste Auto. Das ist die Realität."

"Es war ein klares Beispiel dafür, dass uns diese Art von Strecken normalerweise nicht liegt. Wir haben im Qualifying einen guten Job gemacht, und das Rennen hat unsere wahre Pace gezeigt. Hoffentlich kommen wir bald auf Strecken, die uns besser liegen."

Wie andere Fahrer war auch Albon frustriert darüber, wie schwierig es war, in den DRS-Zonen zu überholen, nachdem sich die Fahrer gegen die Entscheidung der FIA ausgesprochen hatten, diese zu verkürzen. "Wir haben uns das ganze Jahr über lautstark gegen eine Verkürzung der DRS-Zonen eingesetzt", ärgert er sich.

"Sie blieben dabei, sie zu verkürzen, obwohl wir sie gewissermaßen vorgewarnt haben, was passieren würde. Es war also keine Überraschung", spricht Albon den Mangel an Überholmanövern an. "Ich denke, die Show ist wichtig. Und wenn alle diese Art von Rennen sehen, wird sie niemandem Spaß machen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.