Frustrierendes F1-Ende für Liam Lawson: Super-Formula-Titel "sehr wichtig"

Liam Lawsons vorerst letztes Formel-1-Wochenende verlief für den Neuseeländer äußerst enttäuschend. Der AlphaTauri-Pilot hatte bislang als Ersatz von Daniel Ricciardo eine starke Leistung gezeigt und sich für ein zukünftiges Stammcockpit empfohlen, doch in Katar zeigte er seine wohl schwächste Darbietung.

Im Sprint schied er nach einem selbstverschuldeten Dreher bereits nach zwei Kurven aus, im Rennen fehlten ihm und Teamkollege Yuki Tsunoda die Pace, sodass er nur als 17. und Letzter ins Ziel kam.

Die Chance, seinen letzten Eindruck zu verbessern, bekommt er wohl nicht, denn in Austin wird Ricciardo nach seiner Verletzung zurück im Auto erwartet, sodass Lawson wieder in die zweite Reihe zurückkehren wird. "Man will natürlich mit einem Höhepunkt abtreten", ärgert er sich. "Es ist also ziemlich hart, dass es so endet. Ich denke, das ist etwas, dem wir nachgehen müssen."

"Die ersten Rennen liefen wirklich gut, wir haben uns gesteigert, und diese Woche hatten wir einfach Probleme", hadert er und weiß, dass dieses Wochenende für seine Zukunft "definitiv nicht hilft".

Lawson war einer von vier Fahrern, die in Katar auf Soft-Reifen gestartet waren, war aber bereits nach drei Runden in die Box gekommen. Doch während Valtteri Bottas diese Strategie nutzte, um Achter zu werden, fiel der AlphaTauri-Pilot ans Ende des Feldes zurück.

"Es war sehr knifflig", sagt er. "Ich denke, wir hatten einfach keinen richtigen Speed. Das war das Hauptproblem, nicht so sehr die Strategie. Ich glaube, wir haben etwas mit dem Auto ausprobiert, und es hat einfach nicht funktioniert, ich hatte während des gesamten Rennens wirklich zu kämpfen. Ich denke, wir müssen uns das genauer ansehen", so Lawson.

"Wir hatten einen guten Start, ich war neben [Lance] Stroll. Und ich weiß nicht, er hat mich einfach nicht richtig gesehen und ist vor mich gezogen. Und dann habe ich zwei weitere Plätze verloren. Das war natürlich ziemlich frustrierend", meint er. "Aber wie ich schon sagte, selbst wenn wir diese Plätze gutgemacht hätten, hatten wir heute nicht den Speed."

Fazit: "Es ist ziemlich enttäuschend, meine Serie von Rennen so zu beenden."

In Austin wird Lawson voraussichtlich wieder als Ersatzpilot vor Ort sein, bevor er dann den Mexiko-Grand-Prix definitiv verpassen wird, weil an dem Wochenende das Saisonfinale der Super Formula in Suzuka stattfindet. Dort möchte sich Lawson den Meistertitel holen, allerdings liegt er acht Punkte hinter Ritomo Miyata auf Rang zwei.

Der Titel wäre für ihn "sehr wichtig, sehr, sehr wichtig", wie er sagt. "Natürlich denke ich, dass es einen großen Einfluss auf meine Karriere haben kann, besonders wenn man bedenkt, wie dieses Wochenende verlaufen ist."

Trotz des schlechten Wochenendes in Katar stehen seine Chancen auf einen zukünftigen Stammplatz in der Formel 1 nicht schlecht - zumindest laut Red-Bull-Teamchef Christian Horner, der Lawson angesichts der Umstände "einen großartigen Job" bescheinigt und sicher ist: "Es wird sicherlich nicht sein letztes Rennen in der Formel 1 sein."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.