FT1 Barcelona: Schnellster Rookie auf starkem fünften Rang!

Schlägt George Russell nach den Enttäuschungen in Kanada und Monaco zurück? Zumindest hat das Barcelona-Wochenende (Formel 1 2026 live im Ticker verfolgen) für den Mercedes-Piloten mit einer Bestzeit im ersten Freien Training begonnen. In 1:16.363 Minuten war der Engländer zwei Zehntel schneller als McLarens Oscar Piastri in einer mit Rookies gespickten Session.

Rang drei ging mit einer halben Sekunde Rückstand an Ferrari-Pilot Charles Leclerc, dahinter beschloss Max Verstappen (Red Bull) mit knapp sieben Zehntelsekunden Rückstand die Riege der Topteams.

Dahinter kam mit Leonardo Fornaroli der erste von sieben Freitagsfahrern. Der Italiener war für McLaren im Einsatz und auf Rang fünf der schnellste Rookie - allerdings nur knapp für Paul Aron, der anstelle von Nico Hülkenberg im Audi saß und schneller war als Stammfahrer Gabriel Bortoleto, der sich einen Ausritt ins Kiesbett geleistet hatte und Zwölfter wurde.

Liam Lawson (7./Racing Bulls), Dino Beganovic (8./Ferrari), Arvid Lindblad (9./Racing Bulls) und Franco Colapinto (10./Alpine) beschlossen die Top 10.

Das Wichtigste in aller Kürze:

Warum gab es so viele "unbekannte" Fahrer?

Jedes Auto muss pro Saison zweimal an einen Fahrer abgegeben werden, der nicht mehr als zwei Grand-Prix-Starts absolviert hat. Das soll jungen Fahrern mehr Zeit im Formel-1-Auto ermöglichen. Barcelona wird dabei gerne als Einsatzort genommen, da die Teams die Strecke ohnehin in- und auswendig kennen. Daher nutzten gleich sieben Teams die Chance.

Mercedes setzte Frederik Vesti für Kimi Antonelli ins Auto, Ferrari Formel-2-Pilot Dino Beganovic für Lewis Hamilton. Bei McLaren war Formel-2-Meister Leonardo Fornaroli für Weltmeister Lando Norris im Einsatz, während Superformula-Meister Ayumu Iwasa bei Red Bull für Isack Hadjar ins Lenkrad greifen durfte.

Mit Spannung wurde auch der erste Einsatz von Colton Herta bei Cadillac (für Sergio Perez) erwartet. Zudem fuhren Paul Aron (bei Audi statt Nico Hülkenberg) und Luke Browning (bei Williams für Alexander Albon).

So geht es weiter beim Grand Prix von Barcelona 2026

Um 17 Uhr steht das zweite Freie Training auf dem Programm. Das Tagesgeschehen vom Freitag (12. Juni) wird dann ab 22 Uhr von Kevin Scheuren und Kevin Hermann im Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de ausgewertet, wobei natürlich auch ein Blick auf die Longrun-Daten aus dem zweiten Training geworfen wird.

Der Formel-1-Samstag (13. Juni) in Barcelona beginnt um 12:30 Uhr mit dem dritten und letzten Freien Training. Um 16 Uhr folgt dann das Qualifying für das Rennen am Sonntag. Kevin Scheuren und Stefan Ehlen melden sich ab 22 Uhr im YouTube-Livestream und besprechen alle wichtigen Themen zur Qualifikation.

Am Sonntag ist der Rennstart in Barcelona für 15 Uhr angesetzt. Um 22 Uhr starten Kevin Scheuren und YouTuber Dave Gaming ihre Grand-Prix-Analyse. Wie immer können Kanalmitglieder live ihre Fragen stellen.

Alle Informationen zu Streams und TV-Sendungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz entnehmen sie bitte unserer aktuellen Übersicht. Details zur Wetterprognose finden sie in unserer Vorschau.

Nach Barcelona geht es in eine kleine Pause, bevor zwei Wochen später mit Österreich und anschließend Großbritannien der nächste Double-Header auf dem Programm steht. (Hier den Rennkalender 2026 einsehen!)

Neu laden: Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze an dieser Stelle.