FT1 Ungarn: Gleich drei Formel-1-Stammfahrer setzen aus
Oscar Piastri ist einer von drei Stammfahrern, die beim Freien Training in Ungarn aussetzen werden: Der McLaren-Pilot macht F2-Meister Leonardo Fornaroli Platz
Leonardo Fornaroli saß bereits in Barcelona im MCL40
Foto: LAT Images
Oscar Piastri wird das 1. Freie Training beim Formel-1-Rennen in Budapest auslassen und Formel-2-Meister Leonardo Fornaroli ans Steuer lassen. Der Fahrertausch passiert im Rahmen der Freitagsfahrerregel, bei der jedes Team zwei Freie Trainings pro Auto an einen Rookie abtreten muss.
Für Fornaroli ist es in der Saison 2026 bereits das zweite Training, das er absolvieren darf. Bereits in Barcelona durfte er im ersten Freien Training den MCL40 pilotieren, damals als Ersatz für Weltmeister Lando Norris. Somit hat McLaren bereits die Hälfte der erforderlichen Sessions an einen Youngster abgegeben.
Fornaroli kommt dabei in einer äußerst wichtigen Session für McLaren zum Einsatz: In Budapest wird der Rennstall ein umfangreiches Update-Paket haben, das getestet werden muss. Zudem wartet das Debüt des Macarena-Heckflügels, der eigentlich bereits in Österreich ausprobiert werden sollte.
McLaren hält große Stücke auf Fornaroli und möchte ihm für 2027 Einsatzmöglichkeiten verschaffen. Der Italiener wird mit Haas in Verbindung gebracht, wo Esteban Ocon wohl schlechte Karten auf eine Weiterbeschäftigung haben dürfte. Allerdings gibt es mit Ferrari-Junior Rafael Camara oder Yuki Tsunoda große Konkurrenz um das Cockpit.
Im anderen Auto wird aller Voraussicht nach weiter Oliver Bearman sitzen - allerdings nicht im ersten Training am Hungaroring: Auch der Brite wird aussetzen und sein Cockpit an Toyota-Schützling Ryo Hirakawa geben, der in Österreich bereits im Auto von Ocon saß.
Mit Paul Aron kommt ein dritter Rookie zum Einsatz. Für den Esten ist es bereits die dritte Session in diesem Jahr. Nachdem er in Barcelona und Spielberg jedoch zu Audi ausgeliehen wurde, fährt er nun für sein eigentliches Stammteam Alpine, wo er Franco Colapinto ersetzen wird.
Alpine hatte bislang noch kein Training an einen Freitagsfahrer gegeben und muss es daher nach der Sommerpause noch dreimal tun (zur Übersicht aller Freitagsfahrer).
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