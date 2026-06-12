FT2 Barcelona: Die ersten Drei innerhalb von 0,057 Sekunden!

Der Kampf an der Spitze der Formel 1 spitzt sich in Barcelona zu: Am Freitag (hier live im Ticker verfolgen) lagen die besten drei Fahrer gerade einmal innerhalb von 0,057 Sekunden. Die Protagonisten: McLaren und Mercedes.

Der einzige Fahrer aus den beiden Teams, der nicht in der Spitzengruppe zu finden war, war ausgerechnet der dominierende WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli, der in seinem Mercedes fast sechs Zehntelsekunden Rückstand hatte, was für ihn Rang fünf bedeutete.

Schnellster im Freitagstraining war Weltmeister Lando Norris, der die Bestmarke von George Russell um 0,009 Sekunden unterbieten konnte und eine 1:15.426 in den Asphalt brannte. Auch seinem Teamkollegen Oscar Piastri, der Dritter wurde, fehlte nicht einem eine Zehntelsekunde auf sie Bestzeit.

Ferrari scheint diesmal noch größere Hausaufgaben vor sich zu haben: Charles Leclerc lag mit 0,373 Sekunden Rückstand auf Rang vier, Lewis Hamilton wurde mit 1,2 Sekunden Rückstand sogar nur Neunter.

Ähnliches Bild bei Red Bull: Max Verstappen (+0,895) beschloss den Freitag auf Rang sechs, Teamkollege Isack Hadjar (+1,248) rundete die Top 10 ab. Einen guten Eindruck machte Arvid Lindblad, der im Racing Bulls auf Rang sieben landete.

Nico Hülkenberg war am Freitag knapp außerhalb der Top 10 zu finden: Er wurde Elfter und musste sich dabei Gabriel Bortoleto (8.) geschlagen geben - allerdings fehlte ihm auch die Erfahrung aus dem ersten Training, wie allerdings unter anderem auch Norris, Hamilton, Antonelli oder Hadjar.

Das Wichtigste in aller Kürze:

So geht es weiter beim Grand Prix von Barcelona 2026

Das Tagesgeschehen vom Freitag (12. Juni) wird dann ab 22 Uhr von Kevin Scheuren und Kevin Hermann im Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de ausgewertet, wobei natürlich auch ein Blick auf die Longrun-Daten aus dem zweiten Training geworfen wird.

Der Formel-1-Samstag (13. Juni) in Barcelona beginnt um 12:30 Uhr mit dem dritten und letzten Freien Training. Um 16 Uhr folgt dann das Qualifying für das Rennen am Sonntag. Kevin Scheuren und Stefan Ehlen melden sich ab 22 Uhr im YouTube-Livestream und besprechen alle wichtigen Themen zur Qualifikation.

Am Sonntag ist der Rennstart in Barcelona für 15 Uhr angesetzt. Um 22 Uhr starten Kevin Scheuren und YouTuber Dave Gaming ihre Grand-Prix-Analyse. Wie immer können Kanalmitglieder live ihre Fragen stellen.

Alle Informationen zu Streams und TV-Sendungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz entnehmen sie bitte unserer aktuellen Übersicht. Details zur Wetterprognose finden sie in unserer Vorschau.

Nach Barcelona geht es in eine kleine Pause, bevor zwei Wochen später mit Österreich und anschließend Großbritannien der nächste Double-Header auf dem Programm steht. (Hier den Rennkalender 2026 einsehen!)

Neu laden: Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze an dieser Stelle.