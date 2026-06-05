FT2 Monaco: Ferrari wieder doppelt vorn, frühes Aus für Lando Norris

Kann Ferrari die Dominanz von Mercedes im sechsten Saisonrennen der Formel 1 2026 brechen? Der Freitag in Monaco (hier live im Ticker verfolgen) bietet den Fans der Scuderia Anlass zur Hoffnung, denn wie im ersten Training lagen die Roten auch am Nachmittag gleich doppelt vorne - diesmal jedoch in anderer Reihenfolge.

Lewis Hamilton schnappte sich in der zweiten Session in 1:13.026 Minuten die Bestzeit, Teamkollege Charles Leclerc lag 0,111 Sekunden hinter dem siebenmaligen Weltmeister. Allerdings war die Konkurrenz diesmal näher dran: Auch Max Verstappen (+0,168) lag innerhalb von zwei Zehntelsekunden von Ferrari.

In Sachen Positionen hat sich somit in der zweiten Session nicht viel verändert, denn der Niederländer war auch im ersten Training auf Rang drei zu finden. Und wie dort waren auch diesmal die beiden Mercedes auf vier und fünf zu finden.

Diesmal behielt jedoch George Russell (+0,379) die Oberhand vor WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli (+0,503). Sechster wurde Red Bulls Isack Hadjar vor Oscar Piastri im McLaren. Dessen Teamkollege Lando Norris war schon nach 14 Minuten in der Hafenschikane mit einem Defekt ausgerollt - er belegte Platz 19.

Audi bekam erneut beide Piloten in die Top 10: Nico Hülkenberg (+1,068) wurde Achter vor Gabriel Bortoleto (+1,333) und Haas-Pilot Oliver Bearman.

Das Wichtigste in aller Kürze:

Wer ist bei den Longruns Favorit?

Sagen wir so: Bei keinem anderen Rennen spielen die Longruns eine so geringe Rolle wie in Monaco. Man kann sogar sagen, dass man die Longruns ignorieren kann. Wer am Samstag die schnellste Zeit fährt, der wird vermutlich auch am Sonntag ganz oben stehen - einfach weil man in den Straßen von Monte Carlo so gut wie nicht überholen kann.

Daher sieht es ganz gut aus für Ferrari, wenn sie ihre Pace über eine Runde halten können. Dementsprechend lag der Fokus der Scuderia auch stark auf der Qualifying-Pace, auf Longruns verzichtete das Team.

Der Schnellste in Sachen Longruns war Max Verstappen mit durchschnittlich 1:16.7 Minuten. Mercedes war leicht langsamer, McLaren fiel komplett ab - zumindest Oscar Piastri, da Lando Norris früh draußen war. Audi könnte im Mittelfeld eine Überraschung werden.

Auffällig war aber, dass viele Fahrer ihre besten Zeiten erst in der vierten oder fünften Runde drehen konnten. Das könnte im Qualifying ein Thema werden - und natürlich auch im Rennen. Stichwort: Overcut.

Was war bei Lando Norris los?

Das zweite Training des amtierenden Weltmeisters dauerte lediglich 14 Minuten, bevor er seinen McLaren in der Hafenschikane parken musste. Ein technischer Defekt sorgte dafür, dass Norris nur acht Runden in der Session drehen konnte.

Norris fuhr aus dem Tunnel auf die Schikane zu, als sein Auto einfach ausging - auch sein Lenkrad-Display blieb schwarz. Laut Geschäftsführer Zak Brown soll die Batterie für das Problem verantwortlich sein. Was genau zum Ausgehen des Autos führte, gilt es aber noch genauer zu untersuchen.

Gab es weitere Zwischenfälle?

Es gab zumindest eine weitere rote Flagge. Vier Minuten vor Schluss blieb Sergio Perez mit seinem Cadillac am Casino stehen. Rauch hatte sich in seinem Cockpit gebildet, der von der vorderen rechten Bremse kam, die plötzlich in Flammen stand.

Ansonsten gab es keine größeren Zwischenfälle. Hier und da ein Leitplankenkuss, aber nichts Gröberes. Einzig Franco Colapinto (Alpine) war in Kurve 1 etwas härter gegen die Leitplanke geknallt, allerdings konnte auch der Argentinier weiterfahren.

Fahrer im Notausgang wurden nicht gesehen.

So geht es weiter beim Grand Prix von Monaco 2026

Das Tagesgeschehen vom Freitag (5. Juni) wird dann ab 22 Uhr von Kevin Scheuren und Kevin Hermann im Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de ausgewertet, wobei natürlich auch ein Blick auf die Longrun-Daten aus dem zweiten Training geworfen wird.

Der Formel-1-Samstag (6. Juni) in Monaco beginnt um 12:30 Uhr mit dem dritten und letzten Freien Training. Um 16 Uhr folgt dann das Qualifying für das Rennen am Sonntag. Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll melden sich ab 22 Uhr im YouTube-Livestream und besprechen alle wichtigen Themen zur Qualifikation.

Am Sonntag ist der Rennstart in Miami für 15 Uhr angesetzt. Um 22 Uhr starten Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll ihre Grand-Prix-Analyse. Wie immer können Kanalmitglieder live ihre Fragen stellen.

Alle Informationen zu Streams und TV-Sendungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz entnehmen sie bitte unserer aktuellen Übersicht. Details zur Wetterprognose finden sie in unserer Vorschau.

Nach Monaco geht es direkt weiter mit dem nächsten Rennen in Barcelona, das schon eine Woche später (14. Juni) folgt. (Hier den Rennkalender 2026 einsehen!)