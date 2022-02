Fünf Jahre Texas! Formel 1 verlängert Vertrag mit Austin

Audio-Player laden

Der Große Preis der USA wird für die kommenden fünf Jahre weiterhin auf dem Circuit of the Americas (COTA) in Austin stattfinden. Das wurde am Freitag bekanntgegeben.

Der COTA ist seit 2012 im Kalender, als die Formel 1 in die Vereinigten Staaten von Amerika zurückgekehrt ist. Dank einer wachsenden US-amerikanischen Fanbasis erfreut sich der US-Grand-Prix immer größerer Beliebtheit bei den Zuschauern. Das Rennen im Oktober 2021 zog 400.000 Zuschauer an. Es war das letzte Rennen unter dem alten Vertrag.

Ein neuer Vertrag für den Großen Preis der USA auf dem COTA wurde lange erwartet. Am Freitag wurde schließlich bekanntgegeben, dass die Strecke bis mindestens 2026 Teil des Kalenders bleiben wird.

"Wir können mit Begeisterung die Vertragsverlängerung mit dem Circuit of the Americas im Vorfeld einer spannenden Formel-1-Saison 2022 bekanntgeben", sagt Formel-1-Chef Stefano Domenicali.

"Ich möchte dem Vermarkter für seine anhaltenden Bemühungen und seine Begeisterung für die Formel 1 danken. Zusammen können wir die Faszination unseres Sports weiterhin nach außen tragen und auf unseren großen Erfolgen mit Netflix, der Arbeit von ESPN und der unglaublichen Saison 2021 aufbauen. Austin ist eine wunderbare Stadt und die Strecke bei den Fahrern sehr beliebt. Wir können den Oktober nicht erwarten."

Erstmal seit 38 Jahren wieder zwei US-Rennen

Die Netflix-Serie "Drive to Survive" hat zu einem großen Anstieg des Interesses an der Formel 1 in den Vereinigten Staaten geführt. In diesem Jahr werden erstmals seit 1984 wieder zwei Rennen in den USA ausgetragen. Im Mai wird erstmals ein Grand Prix in Miami veranstaltet. Es gibt weiterhin Interesse aus Las Vegas, möglicherweise mit einem Rennen auf dem weltberühmten "Strip".

Der COTA wurde vor zehn Jahren extra für die Formel 1 konstruiert. Es fanden außerdem Rennen zur Motorrad-Weltmeisterschaft (MotoGP) und Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) statt. Der US-Grand-Prix fiel nach dem Rennen in Indianapolis 2007 aus dem Kalender, zwei Jahre nach dem Reifendebakel von 2005 mit nur sechs gestarteten Autos.

"Der Große Preis der USA der Formel 1 ist eines der größten und besten Events der Welt geworden", sagt COTA-Chef Bobby Epstein. "Wir sind sehr stolz darauf, dass sie eine Heimat in Texas gefunden hat. Und wir möchten den Millionen von Fans danken, die im ersten Jahrzehnt des Rennens mit von der Partie gewesen sind."

"Uns war bewusst, dass Austin mit San Antonio und weiteren Nachbarn ausgezeichnete Gastgeber sein würden. Und sie haben es unter Beweis gestellt. Danke an alle in der Formel-1-Community dafür, dass sie uns weiterhin unterstützen und unsere harte Arbeit belohnen. Wir freuen uns auf weitere spannende Weltmeisterschaftsrennen, Entertainment und Spaß!"

