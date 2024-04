Fünf Sorten im Angebot: Charles Leclerc geht unter die Eisverkäufer

Die Nebenbeschäftigungen der Formel-1-Fahrer werden immer ausgefallener. Während Valtteri Bottas auf seinen eigenen Gin setzt und Lewis Hamilton an einer veganen Burger-Kette beteiligt ist, macht Charles Leclerc jetzt in Eis.

Der Ferrari-Pilot macht der Heimat seines Rennstalls Italien, dem Mekka der Gelatieri, alle Ehre, auch wenn er selbst aus Monaco stammt. Vor wenigen Tagen brachte er nämlich seine eigene kalorienarme Eismarke an den Start.

Angelehnt an seinen Namen firmiert die Marke unter dem Namen "LEC" und wird zunächst in fünf verschiedenen Geschmacksrichtungen angeboten: Vanillove, Salty Carammmel, Swirly Pistachi-Oh, Peanut Caramel Tango und Chocolate Crunch - mit mindestens 32 Prozent weniger Kalorien als der Durchschnitt anderer Sorten.

Verkauft werden sie im 460-ml-Becher in ausgewählten Märkten in Italien. Entwickelt hat Leclerc das Produkt mit den Eiscreme-Spezialisten Guido Martinetti und Federico Grom. Sein Agent Nicolas Todt kümmert sich um die Werbung.

Bei der Präsentation seiner Marke in Mailand erklärte Leclerc: "Natürlich werde ich immer danach streben, der beste Formel-1-Fahrer zu sein, aber das ist ein neues Abenteuer. Es ist etwas, das schon in meiner Kart-Zeit begann. Es gab immer Eis."

Die Idee dazu sei in seinem ersten Jahr bei Ferrari entstanden. "Zuerst wollte ich in Monaco eine Eisdiele eröffnen", verrät der Monegasse. Gemeinsam mit seinen Partnern entwickelte er dann das Konzept einer kalorienarmen Eismarke, die zu seinem Profil als Sportler und in eine ausgewogene Ernährung passt.

"Ich bin sowohl mit dem Geschmack als auch mit der reduzierten Kalorienzahl sehr zufrieden. Das war sehr wichtig und wir haben es geschafft, den Geschmack und die Qualität beizubehalten. Ich bin froh, dass Eis kein Laster mehr ist."

Mit seinem Team arbeite er bereits an neuen Geschmacksrichtungen für 2025. Ziel sei es, bis Ende dieses Jahres auch in französischen Supermärkten verfügbar zu sein.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.