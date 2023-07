Für 2025: Wen Ferrari von Mercedes abgeworben hat

Schon beim Kanada-Grand-Prix 2023 in Montreal sprach Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur erstmals von einem neuen Mitarbeiter, den er bei Mercedes abgeworben habe. Nun ist klar, wen er damit meinte: Laut Informationen von 'Motorsport-Total.com' handelt es sich um Loic Serra, den aktuellen Performance-Leiter im Team um Lewis Hamilton und George Russell.

Serra wechselt demnach zur Formel-1-Saison 2025 von Mercedes zu Ferrari, es sei denn, Vasseur und Mercedes-Teamchef Toto Wolff können sich auf eine frühere Freigabe des Franzosen einigen. Danach sieht es aber derzeit nicht aus.

Vasseur nimmt das gelassen hin und sagte schon in Kanada: "Trägheit ist ein Problem der Formel 1. Der Sport sieht einerseits sehr dynamisch aus. Manchmal hast du von jetzt auf gleich ein Problem und du löst es bis zum nächsten Rennen. Die Realität in diesem Geschäft aber auch: Du bist nicht mehr so agil, wenn du das Boot auch nur ein kleines bisschen lenken musst."

Wer als Team heutzutage neue Mitarbeiter holen wolle, der müsse "nicht in Tagen, sondern in Jahren" denken, so Vasseur weiter. Serra etwa kann nach aktuellem Stand der Dinge erst auf das übernächste Ferrari-Rennauto in der Formel 1 Einfluss nehmen, und wohl auch erst, wenn dieses Auto schon auf den Rädern steht.

Loic Serra als Mercedes-Repräsentant auf dem Podium beim Formel-1-Rennen in Kanada 2017 Foto: LAT

"Das klingt wie eine furchtbar lange Wartezeit", sagt Ferrari-Teamchef Vasseur. "Aber: Wenn du nicht darauf eingehst, sieht es in einem halben Jahr nur noch schlimmer aus. Man muss das einfach akzeptieren in der Formel 1. Denn wenn du einmal damit aufhörst, verschiebt sich alles nur noch weiter nach hinten, und dann mit noch größeren Auswirkungen."

Der Werdegang von Loic Serra in der Formel 1

Deshalb ist Ferrari bereit, auf Serra zu warten, zumal der 51-jährige Franzose viel Formel-1-Erfahrung mitbringt: Nach etlichen Jahren als Ingenieur bei Reifenhersteller Michelin hatte Serra Ende 2006 zum BMW-Werksteam gewechselt und war 2010 zu Mercedes weitergezogen.

Bei Mercedes war Serra zunächst als ein Chefingenieur tätig, ehe er 2013 zum Leiter Fahrzeug-Dynamik bestellt wurde. Seit 2018 übt Serra die Rolle des Performance-Leiters aus. Welche Position er bei Ferrari erhält, wenn er 2025 zum Team stößt, das ist bislang nicht bekannt.

Serras Wechsel zu Ferrari kann aber als eine Reaktion auf einen anderen Wechsel betrachtet werden: In der ersten Saisonhälfte 2023 wurde bekannt, dass Ferraris Leiter Fahrzeug-Konzept David Sanchez zu McLaren geht. Seine neue Stelle tritt Sanchez zum Saisonbeginn 2024 an, aktuell ist er von seiner Arbeit freigestellt.

Und noch ein prominenter Ferrari-Angestellter verlässt das Team: Sportdirektor Laurent Mekies wird 2024 Teamchef bei Formel-1-Konkurrenz AlphaTauri, weil Franz Tost dort zum Jahresende aufhört.

