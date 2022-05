Für 240 Millionen Dollar: Formel 1 kauft Gelände in Las Vegas

Audio-Player laden

Die Formel 1 hat für 240 Millionen Dollar (227 Millionen Euro) ein 39 Hektar großes Gelände im Zentrum von Las Vegas erworben, um dort einen Platz für die Boxen und das Fahrerlager für den Grand Prix im nächsten Jahr zu schaffen.

Wie die Formel 1 für das Rennen in Las Vegas im kommenden Jahr Platz für das Fahrerlager und andere Infrastruktur wie die Hospitality finden würde, war eine zentrale Frage nach der Verkündung des Grand Prix in der Spielerstadt. Zwar dürfen die Straßen mit Genehmigung der Stadt verwendet werden, ein Großteil des umliegenden Landes ist durch Kasinos und andere Unternehmen aber in privater Hand.

Das führte dazu, dass den Teams jüngst gesagt wurde, dass das Fahrerlager mehr als eine Meile (1,6 Kilometer) vom eigentlichen Boxenbereich entfernt sein könnte.

Am Freitag verkündete Liberty-Media-Geschäftsführer Greg Maffei nun aber, dass die Formel 1 das Problem gelöst habe, indem man ein eigenes Gelände in der Stadt gekauft habe. Der Deal soll in den kommenden Wochen auch formal abgeschlossen werden. Das würde der Formel 1 potenziell ermöglichen, eine permanente Boxenstruktur zu bauen, wie es auch in Miami der Fall ist.

"Ich möchte anmerken, dass Liberty Media eine Vereinbarung über den Erwerb von 39 Hektar östlich der Rennstrecke getroffen hat, um das Streckendesign zu sichern und Kapazitäten für die Boxen und das Fahrerlager zu schaffen, neben anderen Hospitality- und Rennunterstützungseinrichtungen", sagt er gegenüber Finanzanalysten.

Er verrät: "Ich rechne damit, dass diese Transaktion im zweiten Quartal abgeschlossen wird. Der Kaufpreis beträgt 240 Millionen Dollar, die aus dem Kassenbestand der F1-Gruppe finanziert werden."

Maffei bestätigt auch, dass Liberty Media und die Formel 1 als Co-Promoter des Rennens in Las Vegas eine beträchtliche Investition in das Projekt tätigen werden, wobei zusätzliche Kapital- und Betriebsausgaben erforderlich sind, um die Veranstaltung zum Laufen zu bringen.

"Anders als an den meisten anderen Orten vermarkten die Formel 1 und Liberty Media das Rennen in Zusammenarbeit mit lokalen Teilhabern und Live Nation selbst", sagt er.

"Der Bau dieser Strecke wird einen erhöhten CapEx (Investitionsausgaben; Anm.) und OpEx (Betriebskosten; Anm. d. Red.) erfordern. Es ist noch zu früh, um Ihnen Zahlen zu nennen, aber wir werden Sie im Laufe des Jahres auf den neuesten Stand bringen."

Mit Bildmaterial von Tilke.