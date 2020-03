Für den guten Zweck: F1-Fahrer Norris rasiert Kopfhaar ab

"Damit ist die Sache durch, oder?" Ja, das ist sie. Und das bedeutet auch: Lando Norris ist bald sein komplettes Kopfhaar los. Denn der Formel-1-Fahrer hatte im Rahmen einer Wohltätigkeitsaktion eine Rasur in Aussicht gestellt, sofern über 9.000 Euro an Spenden zusammenkommen sollten. Am Ende wurden es knapp 11.000 Euro.

Norris nahm es sportlich: "Wir haben es geschafft. Danke an alle [Beteiligte]. Ich muss jetzt nur meine Haare abschneiden. RIP Haare", so der McLaren-Fahrer.

Zur Einlösung kam es nicht sofort. Norris erklärte, er habe jedoch bereits einen entsprechenden Rasierapparat bestellt und erwarte die Lieferung in den nächsten Tagen.

Norris' McLaren-Teamkollege Carlos Sainz jedenfalls gibt sich begeistert: "Oh, wow, ich freue mich drauf", schrieb er in den sozialen Netzwerken. Dort liefern sich Sainz und Norris häufig unterhaltsame "Duelle", spielen sich sonst auch im echten Leben gerne Streiche und kommen überhaupt sehr gut miteinander aus.

Das gespendete Geld kommt einem Hilfsfond der Weltgesundheitsorganisation WHO zugute. Auch die Vereinten Nationen (UN) unterstützt dieses Projekt. Die Streamingaktion mit Norris' Beteiligung kam am Samstag auf insgesamt rund zwei Millionen Euro an Spenden.

Mit Bildmaterial von LAT.