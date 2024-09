Für einen Sekundenbruchteil: FIA bestätigt gelbe Flagge bei Norris-Vorfall

Ein Sekundenbruchteil, in dem die gelben Flaggen wegen Esteban Ocons langsamen Alpine geschwenkt wurden, könnte der Grund für das Ausscheiden von McLaren-Pilot Lando Norris im Q1-Qualifying der Formel 1 2024 in Baku gewesen sein. Nach dem Qualifying wurde viel darüber spekuliert, ob Norris wirklich eine gelbe Flagge gezeigt wurde oder ob er aus reiner Vorsichtsmaßnahme vom Gas ging.

McLaren-Teamchef Andrea Stella sagte unmittelbar nach der Session, dass "eine gelbe Flagge gezeigt wurde, die letztendlich nicht nötig war". Die FIA hat nun gegenüber Motorsport.com bestätigt, dass Norris während des kurzen Zwischenfalls tatsächlich eine gelbe Flagge auf dem digitalen Aktivierungssystem gezeigt wurde, das die Markierungstafeln und die Cockpitbeleuchtung des Autos anzeigt.

Dies geschah, weil ein Streckenposten dies für notwendig hielt, weil sich Ocons langsam fahrender Alpine einem kritischen Streckenabschnitt in Baku näherte, dem Hochgeschwindigkeitskomplex aus Kurve 18 und 19. Sein Auto wurde beschädigt, als der Franzose kurz zuvor in Kurve vier in die Mauer einschlug.

FIA zufrieden mit dem Handeln der Streckenposten

Ocon war auf dem Weg zurück an die Box und es wurden weiße Flaggen geschwenkt, die andere Fahrer vor einem langsam fahrenden Auto warnt. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass ein Streckenposten angesichts des kommenden Streckenabschnitts, die gelbe Flagge für diesen speziellen Mini-Abschnitt aktivierte.

Diese wurde aber schnell wieder abgeschaltet, als Norris auf Ocon auflief und die grüne Flagge blinkte auf dem Streckenmonitor auf. Nach Informationen von Motorsport.com in Baku waren die FIA-Offiziellen mit der Maßnahme des Streckenpostens zufrieden.

Was die Behauptung angeht, Norris habe auf eine Warnung vor einer weißen Flagge reagiert, so bestätigt die grüne Flagge, dass kurz vorher die gelbe Flagge gezeigt wurde. Im digitalen System der FIA folgen auf weiße Flaggen keine grünen Flaggen, die weißen Flaggen werden nur geschwenkt, wenn ein Auto den jeweiligen Marshalling-Sektor passiert.

Stella verärgert: Gelbe Flagge war unnötig

Unmittelbar nach dem Qualifying sagte McLaren-Teamchef Stella zu Sky

: "Das Team hat nicht gesagt, dass es eine gelbe Flagge gibt, weil sie in letzter Minute gezeigt wurde. Wir haben es gerade mit unseren Geräten überprüft. Wir sind also im Gespräch mit der FIA, warum das passiert ist, denn eine gelbe Flagge ist nicht nötig, wenn ein Auto nur langsam ist."

"Ich bin mir sicher, dass jeder sein Bestes gibt, aber dieses Mal gab es eine Situation, die eigentlich nicht hätte passieren dürfen. Wir haben den Preis dafür bezahlt. Wir geben nicht auf und wie ich schon sagte, jeder versucht sein Bestes. Wir erkennen das an, machen weiter und werden morgen unser Bestes geben, um ein paar gute Punkte zu holen."

Die Frage, die sich McLaren stellt, dreht sich darum, wie weit Ocon zu dem Zeitpunkt war, als Norris ihn überholte - denn der Alpine befand sich am Ausgang von Kurve 17 weit außen - sowie darum, dass keines der beiden Autos den blinden Ausgang der Kurven 18 und 19 erreicht hatte.

Tracklimits: Wäre die Norris-Runde ohnehin gestrichen worden?

Dort hatte Norris im zweiten Freien Training eine fliegende Runde abbrechen müssen, nachdem er Pierre Gasly in diesem Abschnitt überholt hatte. Es ist bekannt, dass bei der Fahrerbesprechung nach dem FT2 ausdrücklich gewarnt wurde, die Gelbphase an dieser Stelle unbedingt zu beachten.

Es heißt zudem, die Fahrer hätten die FIA gefragt, ob es möglich sei, diese blinden Hochgeschwindigkeits-Kurven für künftige Rennen in Baku zu öffnen, da sie mit Risiken verbunden seien und es in der Vergangenheit immer wieder zu Unfällen gekommen sei. Die FIA soll offen dafür sein, die Anordnung der Hindernisse in diesem Teil des Baku-Layouts zu ändern - was auch nach dem ersten Rennen in Dschidda geschah - wenn die Stadtbehörden zustimmen.

Apropos Baku-Layout. Eine Frage, die sich beim Zwischenfall mit Lando Norris mit den Kamerabildern nicht eindeutig klären lässt, ist, ob der McLaren beim Fahrfehler in Kurve 16 mit allen vier Rädern über der weißen Linie war. Damit wäre die Runde ohnehin gestrichen worden und die Diskussion um die gelbe Flagge wäre obsolet. Dennoch lässt sich weder aus der Onboard-Sicht, noch aus dem TV-Bild zu 100 Prozent ableiten, ob der MCL38 noch innerhalb der Streckenbegrenzung war oder nicht.