Für Formel-1-Verbleib: Monza beginnt umfangreiche Sanierungsarbeiten

Monza hat mit den Arbeiten zur Verbesserung der Strecke und der Infrastruktur begonnen, um seine langfristige Zukunft der Formel 1 zu sichern. Monza und Imola haben jeweils Verträge bis zur Saison 2025. Noch ist unklar, ob beide Veranstaltungen oder nur eine langfristig im Kalender bleiben wird.

In einer Rede im vergangenen Jahr sagte Formel-1-CEO Stefano Domenicali, dass die Verbesserung der Einrichtungen in Monza von entscheidender Bedeutung sei, wenn der Austragungsort eine Chance auf Vertragsverlängerung haben soll.

"Der historische Wert von Monza steht außer Frage, aber wir müssen auch mit der Zeit gehen, was die Dienstleistungen angeht, die den Preisen entsprechen müssen, die die Besucher der Rennstrecke zahlen", so Domenicali damals. "Innerhalb des nächsten Jahres werden wir klare Vorstellungen über die Zukunft haben."

Monza: Sanierung in 140 Tagen

Die Bemühungen um eine Verbesserung der Situation in Monza haben am Montag mit einer Zeremonie auf der Start-Ziel-Geraden der Traditionsrennstrecke begonnen, die den Startschuss für einen 140 Tage dauernden Sanierungsschub gab.

Bei der Veranstaltung, an der auch der Präsident des italienischen Verbandes, Angelo Sticchi Damiani, und der stellvertretende Ministerpräsident Matteo Salvini teilnahmen, wurden die wichtigsten Bereiche der geplanten Arbeiten bestätigt.

Sie umfassen eine komplette Erneuerung des Streckenbelags, den Bau einer neuen Unterführung (sowie den Ausbau der drei bestehenden), verbesserte Boxenanlagen sowie eine Reihe von Verbesserungen an den Tribünen. Hauptziel sei es, "das Autodromo wieder auf Vordermann zu bringen", so Sticchi Damiani.

Was umgebaut werden soll

"Wir können es uns nicht mehr leisten, Probleme mit dem Zustrom der Fans zu haben, und wir müssen den Besuchern der Rennstrecke mehr Komfort bieten. Wir haben uns drei Ziele gesetzt, um die an uns gestellten Anforderungen bestmöglich zu erfüllen, und das erste davon sind die Unterführungen."

Neben einigen baulichen Maßnahmen soll Monza auch neuen Asphalt bekommen Foto: Roberto Chinchero

"Schließlich wird das Boxengebäude mit einer dauerhaften Überdachung versehen (derzeit handelt es sich um eine gespannte Konstruktion; Anm. d. R.). Die Stützpfeiler werden verstärkt, da das Gebäude in die Höhe wachsen wird", erklärt er.

Formel 1 will Ergebnisse sehen

Die Verbesserungen am Boxengebäude sind vor allem für die Formel 1 von Bedeutung, da sie dazu beitragen sollen, die Hospitality-Angebote für Unternehmen im Paddock Club zu optimieren. In einer Videokonferenz anlässlich der Veranstaltung am Montag sagte Domenicali: "Für uns ist dies ein wichtiges Ziel."

"Wir müssen in der Lage sein, unsere Gäste in einer angemessenen Struktur zu empfangen und nicht mehr unter einem Zelt, wie es bis letztes Jahr der Fall war. Darüber hinaus sind natürlich noch weitere Maßnahmen für die Zukunft erforderlich."

"Monza hat eine große Tradition, aber wir müssen auch nach vorne schauen und die Rennstrecke auf das Niveau der anderen Weltmeisterschaftsstrecken bringen." Die Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich im Juni abgeschlossen sein, sodass der Grand Prix von Italien (30. August bis 1. September) stattfinden kann.

Weitere Co-Autoren: Jonathan Noble. Mit Bildmaterial von Roberto Chinchero.