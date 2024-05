Für maximalen Abtrieb: Red Bull fährt in Monaco mit einem speziellen Heckflügel

Red Bull lässt im Duell gegen McLaren und Ferrari nichts unversucht: Das Team hat sich entschieden, beim Großen Preis von Monaco einen Heckflügel mit maximalem Abtrieb einzusetzen, um sich von der Konkurrenz wieder ein Stück abzusetzen.

Warum ist das so besonders? Obwohl es die Anforderungen des engen und kurvenreichen Stadtkurses von Monte-Carlo nahelegen, nach dem höchstmöglichen Abtrieb zu streben, entscheiden sich aufgrund der Kostenbeschränkungen nur die wenigstens Teams für die Herstellung von spezieller Teile mit hohem Abtrieb.

Viele Teams bevorzugen stattdessen eine kostengünstigere Lösung, die nicht so extrem ist, aber auch für andere Strecken mit mittlerem bis hohem Anpressdruck geeignet ist. Red Bull ist sich allerdings bewusst, dass der Vorsprung auf McLaren und Ferrari zuletzt stark geschrumpft ist, und hat sich daher entschieden, in einen Flügel zu investieren, der perfekt auf die Anforderungen in Monaco abgestimmt ist.

Mit diesem Heckflügel wird Red Bull in Monaco fahren Foto: Giorgio Piola

Wie auf dem Artikelbild zu sehen ist, nehmen sowohl der Hauptflügel als auch die obere Klappe des neuen Flügels einen viel größeren Teil des zulässigen Bereichs ein, wobei ein enger Radius verwendet wird, um den Hauptflügel und die Endplatte an ihrer Verbindungsstelle zu verbinden.

Hoher Abtrieb in Monaco besonders wichtig

Die Flügelspitze ist entsprechend gekröpft, um mit dem Anstellwinkel des oberen Flügelteils zusammenzuarbeiten, während letzterer auch eine große Gurney-Flap an der Hinterkante aufweist.

Um den erzeugten Abtrieb zu kompensieren und den erhöhten Luftwiderstand, den diese neue Spezifikation mit sich bringt, zu berücksichtigen, hat Red Bull eine V-förmige Einkerbung in den Mittelteil eingefügt, während die Anordnung der halb freistehenden Flügelspitzen wie bei den anderen Flügeln beibehalten wurde.

Obwohl die Heckpartie des Wagens vorerst noch verborgen bleibt, wird es zweifellos auch eine neue Gestaltung der Beam-Wings (Unterflügel) geben, die diese Anordnung ergänzt.

WM-Leader Max Verstappen geriet in den letzten Rennen zunehmend unter Druck seiner Konkurrenten, in Imola betrug sein Vorsprung auf die Poleposition am vergangenen Wochenende weniger als eine Zehntelsekunde.

Im Rennen kämpfte er damit, die harten Reifen auf Temperatur zu halten. Dadurch war er einem späten Angriff von McLaren-Pilot Lando Norris ausgesetzt. Auf dem engen Straßenkurs von Monaco geht es im Qualifying vor allem um die Positionen. Red Bull weiß daher, dass man nichts unversucht lassen darf, um sich die entscheidende Poleposition zu sichern.

Mit Bildmaterial von Giorgio Piola.