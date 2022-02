Für schnellere Restarts: FIA passt Safety-Car-Regel an

Audio-Player laden

Die FIA hat eine Anpassung am Sportlichen Reglement der Formel 1 vorgenommen, die in Zukunft dafür sorgen könnte, dass das Renngeschehen nach einer Safety-Car-Phase schneller wieder aufgenommen werden kann. Beim Saisonfinale in Abu Dhabi hatte der Neustart für eine Kontroverse gesorgt, weil sich Rennleiter Michael Masi über zwei Absätze hinweggesetzt hatte.

In Abu Dhabi durften sich nur die Fahrzeuge zwischen den beiden WM-Rivalen Lewis Hamilton und Max Verstappen zurückrunden, während gleichzeitig das Signal zur Freigabe des Rennens kam, obwohl das Safety-Car laut Reglement erst eine Runde später hätte an die Box kommen dürfen.

Vor der neuen Formel-1-Saison 2022 hat die FIA das Reglement in ihrem Wording leicht verändert - auch wenn das rückblickend auf Abu Dhabi nichts verändert hätte.

In Artikel 55.13 war bisher geregelt, dass das Safety-Car am Ende der folgenden Runde reinkommt, nachdem das letzte überrundete Fahrzeug den Führenden überholt hat. Ab sofort greift diese Marke schon früher: Sobald die Einblendung kommt, dass die überrundeten Fahrzeuge das Safety-Car überholen dürfen ("lapped cars may now overtake"), wird das Rennen in der nächsten Runde freigegeben.

Zwar ist das nur eine kleine Veränderung, könnte in Zukunft aber dafür sorgen, dass das Rennen schneller wieder aufgenommen werden kann.

Die FIA hatte zuletzt angedeutet, dass noch weitere Änderungen bezüglich des Zurückrundens hinter dem Safety-Car folgen könnten. Noch vor dem ersten Saisonlauf in Bahrain wird sich der Motorsport-Weltrat der FIA noch einmal zusammenfinden.

Rennleiter Michael Masi wurde in der vergangenen Woche von seinen Aufgaben entbunden und durch Eduardo Freitas und Niels Wittich ersetzt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.