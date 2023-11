"Furchtbare Regel" am Boxenausgang: Norris genervt von noch mehr Vorgaben

"Es ist eine furchtbare Regel", winkt Lando Norris ab, als er auf die neue Vorgabe angesprochen wird, kein anderes Auto am Boxenausgang mehr überholen zu dürfen. FIA-Rennleiter Niels Wittich hatte diese nach den Trainings in Abu Dhabi am Freitag eingeführt.

Dort wäre es im zweiten Training am Boxenausgang fast zu einem Crash zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton gekommen, woraufhin das Überholverbot an dieser Stelle ausgesprochen wurde - übrigens auch mit der Zustimmung der Fahrer.

"Wir Piloten haben uns in der [Fahrer-]Besprechung darauf geeinigt, dass wir es so machen", verrät Verstappen, der erklärt, dass sich die Ereignisse vom Freitag sonst womöglich wiederholt hätten. Lando Norris ist mit der Vorgabe aber trotzdem nicht glücklich.

"Die Sache ist die, dass sie diese Regel haben müssen, wegen der anderen dummen Regel, die sie uns auferlegt haben", erklärt er. Hintergrund ist die vor einigen Rennen eingeführte Maximalzeit, die die Piloten auf einer Outlap nicht überschreiten dürfen.

Diese soll verhindern, dass die Fahrer auf der Strecke zu sehr bummeln. Zwar erfüllt diese Regel ihren Zweck, bringt allerdings einen "Nebeneffekt" mit sich, wie Pierre Gasly erklärt. Denn die Piloten haben deswegen damit angefangen, an der Boxenausfahrt eine Lücke nach vorne zu lassen.

Gasly: An der Boxenausfahrt sollte man nicht überholen

"Jeder ist in der Box langsam, um sicherzustellen, dass er die Boxenausfahrt sechs Sekunden hinter dem vorausfahrenden Auto passiert", so Gasly. Diese Lücke ist für die Piloten wichtig, um auf ihrer schnellen Runde nicht in die "Dirty-Air" eines anderen Autos zu geraten.

"Wir sollten es einfach wieder so machen, wie es vorher war", betont Norris, der mit den ganzen Vorschriften nicht zufrieden ist. Er erklärt im Hinblick auf das neue Überholverbot: "Wenn es eine rote Flagge gibt und noch drei Minuten übrig sind, werden nur drei Autos oder so eine Runde schaffen."

Verstappen sieht es nicht ganz so kritisch und erklärt: "Im Moment ist noch nichts perfekt, also müssen wir eine bessere Lösung finden, aber wir werden weiter darüber nachdenken, wie die aussehen könnte." Und auch Gasly hat Verständnis für die neue Vorgabe.

"Boxenausfahrten und Boxeneinfahrten sind normalerweise keine Orte, an denen man um Positionen kämpfen sollte", betont er und erklärt: "Wir versuchen verschiedene Prozesse, um zu vermeiden, dass wir auf der Strecke behindert werden und zu langsam sind."

"Aber das löst dann auch andere Situationen aus, wie wir sie im Moment sehen", weiß auch er und erklärt: "Ich bin sicher, dass wir am Ende des Jahres alles überprüfen und sehen werden, was das Beste für das nächste Jahr ist."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.