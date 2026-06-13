FW25-Comeback: Warum dieser Williams aus 2003 plötzlich wieder fährt

Der Williams FW25 aus der Formel-1-Saison 2003 kehrt an diesem Wochenende auf die Rennstrecke zurück und bestreitet im Rahmen der historischen Rennserie BOSS GP sein erstes Wettbewerbswochenende. Austragungsort ist der Nürburgring, wo das Fahrzeug vom 12. bis 14. Juni im Einsatz ist.

Das Team Williams Heritage bringt das vollständig restaurierte Fahrzeug erstmals in den aktiven Rennbetrieb einer historischen Meisterschaft. Der FW25 wird von Besitzer und Fahrer Phil Stratford pilotiert, der in der Saison 2026 insgesamt vier Rennwochenenden bestreitet. Darunter neben dem Nürburgring auch Magny-Cours, der Red-Bull-Ring und Mugello.

Der FW25 wurde ursprünglich von Ralf Schumacher und Juan Pablo Montoya in der Formel-1-Saison 2003 eingesetzt. Das Fahrzeug mit BMW 3,0-Liter-V10-Motor gehörte damals zu den stärksten Boliden im Feld und trug wesentlich zum zweiten Platz in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft von Williams bei.

Historischer Meilenstein im Wettbewerbseinsatz

Jonathan Kennard, Heritage Director bei Williams Heritage, erklärt: "Hier bei Williams Heritage prägt unsere Geschichte weiterhin unseren Zweck und leitet unsere Mission, die größere Williams-Mannschaft bei unserem Ziel zu unterstützen, an die Spitze des Feldes zurückzukehren. Unsere erste Teilnahme an einer historischen Rennmeisterschaft ist ein bedeutender Schritt, um dieses Erbe einem neuen Publikum näherzubringen, während wir uns unserem 50-jährigen Jubiläum nähern. "

"Wir sind sehr stolz darauf, unseren Kunden Phil dabei unterstützt zu haben, dieses außergewöhnliche Auto wieder in seinen besten Zustand zu bringen, und freuen uns darauf, den unvergesslichen V10-Sound mit 19.000 Umdrehungen pro Minute erneut am Nürburgring zu hören" so Kennard weiter.

Rückkehr des FW25 in den Rennbetrieb

Auch Fahrer Phil Stratford äußerte sich zum Projekt: "Der Besitz und das Fahren des FW25 war ein lang gehegter Traum. Dies mit der vollen Unterstützung von Williams Heritage zu tun, also mit den Ingenieuren und Technikern, die dieses Auto besser kennen als jeder andere, und es an Strecken wie Magny-Cours wieder im Wettbewerb zu sehen, ist außergewöhnlich. Ich kann es kaum erwarten, zum Nürburgring zu kommen."

Der Einsatz des FW25 markiert für Williams Heritage den Einstieg in den historischen Rennsport auf Wettbewerbsebene und bringt einen der ikonischsten V10-Formel-1-Boliden der frühen 2000er Jahre zurück auf die Strecke.