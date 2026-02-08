Gabriel Bortoleto vor Audi-Debüt: "Ich möchte Rennen gewinnen, aber ..."

Gabriel Bortoleto hat vor seiner ersten Saison als Audi-Werkspilot kein konkretes Ergebnisziel. "Wenn das Auto in Australien nicht wettbewerbsfähig ist, spielt es keine Rolle, wo ich sein möchte", so der 21-Jährige vor dem Start der Formel-1-Saison 2026.

"Ich möchte Rennen gewinnen, aber realistisch gesehen wird das im ersten Jahr nicht passieren. Es gibt noch viel zu tun", betont der Brasilianer. Denn bei Audi macht man kein Geheimnis daraus, dass man in der Formel 1 nicht sofort erfolgreich sein wird.

"Aber ich möchte einfach wettbewerbsfähig sein", stellt Bortoleto klar und erklärt: "Ich möchte um etwas kämpfen und ich möchte im Laufe des Jahres Fortschritte sehen. Wenn ich [das Saisonziel] in einem Wort zusammenfassen müsste, würde ich 'Fortschritt' sagen."

Die Saison 2025 beendete das Audi-Vorgängerteam Sauber auf dem neunten und vorletzten WM-Platz. Dementsprechend ist es für den Rennstall ein weiter Weg an die Spitze. "Ich möchte sehen, wie unser Team im Laufe des Jahres wächst", erklärt Bortoleto.

Er hofft, dass sich Audi kontinuierlich verbessert "und einfach bei jedem einzelnen Rennen einen besseren Job macht". Dabei werde das Team sowohl von seinem eigenen Input als auch von dem von Teamkollege Nico Hülkenberg profitieren, erklärt er.

Ähnliche Erwartungen an Bortoleto und Hülkenberg

"Ich habe nicht das Gefühl, dass er oder ich unter zusätzlichem Druck stehen. Ich habe das Gefühl, dass wir beide mit unserer Situation zufrieden sind und das Team mit uns zufrieden ist", so Bortoleto, der 2026 erst in seine zweite Formel-1-Saison geht.

Teamkollege Hülkenberg ist satte 17 Jahre älter und deutlich erfahrener - verfolgt laut Bortoleto aber ähnliche Ziele. "Ich habe das Gefühl, dass sie sehen wollen, wie wir auf der Rennstrecke unsere Leistung bringen und das Maximum aus dem Auto herausholen", erklärt er.

Dabei mache das Team zwischen ihm und Hülkenberg keinen Unterschied. "Bisher habe ich das Gefühl, dass wir uns sehr ähnlich sind. Mit mehr Erfahrung erwartet man natürlich, dass der erfahrenere Fahrer in einigen Bereichen hilft, während der junge Fahrer in anderen Bereichen helfen kann."

"Ich habe das Gefühl, dass es nur einen kleinen Unterschied gibt, wo jeder von uns wahrscheinlich ein bisschen mehr helfen kann [als der andere]", erklärt Bortoleto, der 2023 die Formel 3 und ein Jahr später die Formel 2 gewann.

In der Formel 1 werden solche Erfolge im Normalfall mindestens noch ein paar Jahre auf sich warten lassen.