"Ganz im Mario-Kart-Stil": Sergio Perez schließt sich der allgemeinen Kritik an

Die Formel-1-Fahrer sind sich nach dem diesjährigen Saisonauftakt in Australien nahezu einig: Die neuen Regeln machen keinen Spaß. Einige Piloten verglichen die Rennen der Königsklasse sogar mit Videospielen und scherzten, dass sie "Mario Kart" künftig als Vorbereitung auf die Formel-1-Rennen nutzen.

Nun legt auch Cadillac-Pilot Sergio Perez noch einmal mit deutlicher Kritik nach. "Um ehrlich zu sein, fand ich es ziemlich fake", wird der Mexikaner, der nach einjähriger Pause zurückgekehrt ist, vor dem zweiten Rennen der Saison in China (Formel-1-Kalender 2026) deutlich.

Man müsse "einfach nur auf einen Knopf drücken", erinnert der langjährige Red-Bull-Pilot an Boost- beziehungsweise Overtake-Modus (Erklärt: die neuen Begriffe der Formel 1) und das erweiterte Energiemanagement. "Du überholst, und dann wirst du wieder überholt. Ganz im Mario-Kart-Stil."

"Klar, am Ende kann der Fahrer auch den Unterschied machen, aber es läuft darauf hinaus ...", ergänzt der Cadillac-Pilot, der sich im Rennen ein hitziges Duell gegen Liam Lawson im Racing Bulls um den 16. Platz lieferte und sich damit keine Freunde machte.

Carlos Sainz: Das ist "kein echtes Überholmanöver"

Auch Williams-Pilot Carlos Sainz kann sich mit der Fahrweise der neuen Autos noch nicht anfreunden. "Ich finde es nicht gut, dass die Höchstgeschwindigkeit mitten auf der Geraden sinkt und man mitten in einer Qualifikationsrunde durch das Super-Clipping 30 bis 40 km/h verliert", sagt er.

"Ich mag es auch nicht, mitten in einer Qualifikationsrunde vom Gas gehen und rollen lassen zu müssen, und mir gefällt beispielsweise das Rennverhalten in Melbourne nicht", ergänzt Sainz, der sich damit ebenfalls der Kritik von Sergio Perez anschließt.

"Die Geschwindigkeitsunterschiede, die wir mit dem Boost- und dem Overtake-Modus erreichen, also 60 km/h Unterschied beim Überholen, als ob das andere Auto komplett steht, sind kein echtes Formel-1-Überholmanöver", stellt der langjährige Ferrari-Pilot klar.

"Alles, was so etwas ermöglicht, kann man in gewisser Weise als künstlich bezeichnen", so Sainz. "Für mich gehört das einfach nicht zur DNA des Sports. Die DNA des Sports besteht darin, sich in eine Überholposition zu bringen und diese mit einer starken Bremsung oder einem eleganten 'Switchback' abzuschließen."

"Die Energie sollte einen lediglich bis zu diesem Punkt bringen", findet der Williams-Pilot, aber "nicht aber dazu befähigen, jemanden zu überholen, der komplett steht."

Sergio Perez deutlich: "Mir hat es nicht gefallen"

"Es ist noch sehr früh mit diesen Regeln, es braucht Zeit", weiß Perez allerdings auch, dass die meisten Teams und Fahrer noch nicht das perfekte Energiemanagement und die richtige Herangehensweise im Zweikampf gefunden haben. Es könne sich also noch einiges ändern.

Dennoch sei der Auftakt ein erster Vorgeschmack auf die neue Formel-1-Ära gewesen. "Was wir in Melbourne gesehen haben, und ich spreche jetzt als Fan, mir hat es nicht gefallen", wird der Mexikaner deutlich und schließt sich damit der Kritik seiner Fahrerkollegen an.

An eine schnelle und vor allem zufriedenstellend Anpassung des Reglements, für die bereits "vier oder fünf Vorschläge auf dem Tisch liegen", glaubt der Cadillac-Pilot nicht. "Es wird schwierig, weil alle Teams zustimmen müssen und einige große Vorteile haben, daher wird es kompliziert."

"Aber ich glaube, jeder sucht nach ein bisschen Veränderung im Jahr", ergänzt Perez, der nach dem Auftakt in Australien jedenfalls ein deutliches Fazit zieht: "Was wir momentan haben, ist meiner Meinung nach für niemanden gut."