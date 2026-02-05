Zum Hauptinhalt springen

Formel 1

Ganz privat: So lebt Max Verstappen abseits der Rennstrecke

Max Verstappen spricht offen über sein Leben abseits des Rummels - Der Weltmeister braucht keinen Starkult um glücklich zu sein

Lydia Mee
Veröffentlicht:
Als bevorzugte Quelle hinzufügen
Ganz privat: So lebt Max Verstappen abseits der Rennstrecke

Max Verstappen lebt ein einfaches Leben ohne Promistatus

Foto: circuitpics.de circuitpics.de

In der schillernden Welt der Formel 1 kann man schnell den Boden unter den Füßen verlieren, doch Max Verstappen bleibt seiner Linie treu. Der viermalige Weltmeister hat nun Einblicke gegeben, wie er es schafft, trotz des enormen Rummels um seine Person geerdet zu bleiben. Sein Rezept: Ein starkes privates Umfeld und ein Fokus, der rein auf der sportlichen Leistung liegt.

"Ich versuche einfach, ich selbst zu sein, um ehrlich zu sein", erklärt der Red-Bull-Pilot im Gespräch mit seinem Partner TAG Heuer. Für den Niederländer ist der Starkult, der die Königsklasse umgibt, eher Nebensache. "Ich verspüre nicht das Bedürfnis, eine berühmte Person zu treffen. Ich muss mich nicht anders verhalten, denn ich weiß, was ich zu tun habe: Leistung bringen. Wenn ich nicht leiste, bin ich raus. So einfach ist das."

Das Umfeld als Anker

Während viele Piloten das Jetset-Leben genießen, zieht Verstappen klare Grenzen. Zwar lerne man durch die Formel 1 zwangsläufig viele prominente Persönlichkeiten kennen, doch das sei für ihn kein Selbstzweck.

"Ich habe sehr gute Freunde um mich herum, die mich am Boden halten. Genauso meine Familie - sie sind das Wichtigste in meinem Leben", betont Verstappen. Sein Alltag abseits der Rennstrecke unterscheide sich kaum von dem eines normalen Mittzwanzigers.

"Ich mache, was ich tun muss, und dann gehe ich nach Hause. Deshalb versuche ich, mein Leben super einfach zu halten, nichts Verrücktes. Ich versuche einfach, außerhalb der Formel 1 ein ganz normales Leben zu führen."

"Wenn mehr kommt, ist es fantastisch"

Trotz seiner Dominanz in den vergangenen Jahren bewahrt sich der 27-Jährige eine gewisse Demut vor der Unberechenbarkeit des Sports. Man könne sich nie zu 100 Prozent sicher sein, wie eine Karriere verlaufe.

"Ich hatte das Glück, bereits viel gewonnen zu haben. Wie ich schon damals sagte: Wenn noch mehr passiert, wenn noch mehr auf mich zukommt, ist das fantastisch und ich nehme es mit. Aber wenn nicht, dann ist das auch okay", gibt sich Verstappen gewohnt gelassen. "Vom Charakter her bin ich ziemlich entspannt. Wir werden sehen, was passiert."

Das Erbe des viermaligen Champions

Auf die Frage, wie es sich wohl anfühlen wird, wenn er in 20 oder 30 Jahren selbst als eine jener Legenden bezeichnet wird, über die man heute spricht, zeigt sich Verstappen pragmatisch.

"Ich habe keine Ahnung, was ich dann genau machen werde. Aber diese vier Titel stehen fest. Das ist sicher, das kann mir keiner mehr nehmen", so der Niederländer. Der Rennsport werde immer ein großer Teil seines Lebens bleiben, doch Verstappen blickt bereits über seine eigene Karriere hinaus.

"Als niederländischer Rennfahrer hoffe ich, dass wir auch nach meinem Rücktritt neue Talente haben, die nachrücken", sagt er mit Blick auf die Motorsport-Begeisterung in seiner Heimat. Sein Ziel sei es, den nationalen Motorsport am Leben zu erhalten und die Menschen weiterhin für das Racing zu begeistern.

Vorheriger Artikel Fans reagieren gemischt: Cadillac zeigt finale Rennanzüge für Perez und Bottas
Nächster Artikel Ferrari-Star im Jagdfieber: Dieses Hobby macht Lewis Hamilton süchtig
