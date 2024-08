Gasly: Konzeptwechsel bei Alpine war die richtige Entscheidung

Obwohl die Leistungsfähigkeit bei Alpine in diesem Jahr deutlich nachgelassen hat, zeigt Pierre Gasly Verständnis für die technische Entscheidung, das Konzept des Formel-1-Autos für die Saison 2024 komplett zu überarbeiten.

Nach dem vierten Platz in der Konstrukteursmeisterschaft im Jahr 2022 rutschte das in Enstone ansässige Team im vergangenen Jahr auf den sechsten Rang ab. Es war das Jahr, in dem der Gasly als Teamkollege von Esteban Ocon dazustieß.

Alpine entschied sich daraufhin, die Hauptideen des A523 nicht weiterzuentwickeln, um eine neue Entwicklungsrichtung mit dem A524 zu eröffnen. Doch nach der ersten Hälfte der Saison sind die Ergebnisse wirklich schlecht - mit insgesamt nur elf Punkten und einem sehr abgeschlagenen achten Platz in der Meisterschaft.

Dennoch glaubt Gasly weiterhin, dass die damals getroffene Entscheidung des Konzeptwechsels gerechtfertigt war. "Ich denke, es ist leistungsbezogen. Leider hatte das Team letztes Jahr das Gefühl, dass es mit ihrem Fahrzeugkonzept das Ende der Entwicklung erreicht hat", sagt er gegenüber Motorsport.com.

"Da wir unsere Ziele verfehlt haben, war die Frage: Wollen wir in ein weiteres Jahr gehen, in dem wir wissen, dass wir wahrscheinlich auf dem Stand bleiben, wo wir sind? Und sie sagten, wir wollen mehr als das, also probieren wir etwas anderes."

"Das war aus meiner Sicht die richtige Entscheidung", betont Gasly. "Wir sind nicht in der Formel 1, um mit dem sechsten Platz in der Konstrukteurswertung zufrieden zu sein."

Die Hoffnungen von Alpine wurden jedoch enttäuscht, und derzeit scheint selbst der siebte Platz, auf dem aktuell das Haas-Team liegt, illusorisch. Gasly vertraut aber auf die Arbeit in Enstone und auf das Verbesserungspotenzial, um in den kommenden Monaten besser abzuschneiden und eine solidere Basis für 2025 zu schaffen.

"Leider haben sich die Richtungen, die sie mit dem Fahrzeugkonzept dieses Jahres eingeschlagen haben, nicht ausgezahlt", weiß er, "aber dennoch denke ich, dass die Art und Weise, wie das Team arbeitet, auf einem besseren Niveau ist als bei meiner Ankunft."

"Es geht also darum, diese Leistung ins Auto zu bringen, was natürlich nicht einfach ist, aber ich weiß, dass wir bereits gute Richtungen für die nächste Saison haben, die uns in eine bessere Position bringen werden", äußert sich Gasly optimistisch.

"Und mit den Prozessen und den Menschen, die sie aufgebaut und weiterentwickelt haben, habe ich das Gefühl, dass daraus etwas Gutes entstehen wird", sagt er abschließend.