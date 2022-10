Gasly lobt AlphaTauri: Auto besser als in Singapur und Japan

Audio-Player laden

AlphaTauri blickt nach dem Freitag zuversichtlich auf das restliche Formel-1-Wochenende in Austin hier live im Ticker verfolgen. Zwar war die zweite Session aufgrund des Pirelli-Reifentests nicht aussagekräftig, doch im ersten Freien Training konnte sich der Rennstall gut auf die Herausforderungen des Circuit of The Americas vorbereiten.

"Auf dem Papier hatten wir erwartet, dass wir mit dieser Strecke Probleme haben würden, aber unsere Performance und unser Speed im ersten Training waren wirklich gut", lobt Pierre Gasly, der die Session als Achter abgeschlossen hatte. "Das Auto hat sich besser angefühlt als an den letzten beiden Wochenenden, also hoffen wir, dass wir morgen einen weiteren Schritt nach vorne machen können."

"Ich möchte das Auto nicht zu sehr verändern, denn das anfängliche Gefühl ist gut, aber das dritte Training wird uns noch die Chance geben, an bestimmten Stellen eine Feinabstimmung vorzunehmen, um mehr aus dem Auto herauszuholen, damit wir im Quali hoffentlich um die Top 10 kämpfen können", so der Franzose.

Teamkollege Yuki Tsunoda lobt die im ersten Training getätigten Änderungen am Auto ebenfalls: "Ich fühlte mich damit recht wohl, und es sieht so aus, als befänden wir uns in einer ziemlich starken Position für morgen", sagt der Japaner, der 14. wurde. "Ich denke, die Details aus FT1 liegen auf dem Tisch, also muss ich sie morgen nur noch umsetzen und hoffentlich können wir Q3 anpeilen."

Für AlphaTauri war der Freitag in Austin aufgrund der Reifentests ziemlich arbeitsreich. "Wir mussten daher versuchen, die Abstimmung und das Verständnis der Reifen von zwei Sessions in einer zu erledigen", sagt Chef-Renningenieur Jonathan Eddolls.

Das Team hatte zunächst einige Messsensoren am Auto befestigt, "um wichtige Informationen zu sammeln, um die Korrelation unserer Werkzeuge zu verbessern und die Entwicklung des AT04 zu unterstützen", wie Eddolls betont.

Im Anschluss entfernte man die Gitter und begann mit dem eigentlichen Testplan, der vorsah, "den Kompromiss zwischen Fahrverhalten und Aerodynamik auf dieser Strecke zu verstehen, die in den letzten Jahren die holprigste der Saison war."

Aber: "Durch die umfangreiche Erneuerung des Belags wurden viele der Probleme beseitigt, sodass die Strecke eine geringere Herausforderung darstellte als in der Vergangenheit", sagt der Ingenieur.

"Neben einigen mechanischen und aerodynamischen Tests mussten wir auch sehen, wie sich die Reifen am Sonntag verhalten würden. Es ist eine Strecke mit hohem Energieaufwand, und der Abbau, den wir heute gesehen haben, war enorm, aber bei den verschiedenen Mischungen ähnlich", so Eddolls weiter.

"Insgesamt war es ein positiver Tag - die Balance und das Set-up stimmten schon beim ersten Run im ersten Training, und die Performance entspricht den Erwartungen", sagt er. "Wir werden also über Nacht mit der Abstimmung weitermachen, mit dem Ziel, morgen um Q3 zu kämpfen."

