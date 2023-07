Gasly mit "Albtraum"-Sprint: In jeder Kurve geradeaus gefahren!

Für Pierre Gasly war der Formel-1-Sprint in Spielberg in gewisser Weise ein "Albtraum", wie er sagt. Der Franzose erlebte ein frustrierendes Sprintrennen, das für ihn ohne Punkte auf Position 15 endete. Der Alpine-Pilot gehörte dabei zu den Fahrern, die auf Intermediates draußen geblieben waren, doch für ihn machte sich das nicht bezahlt. Allein in der letzten Runde verlor er noch fünf Positionen.

"Wir hätten etwas anderes probieren können. Im Nachhinein lässt sich das aber immer leicht sagen", meint er und spricht von einer 50:50-Entscheidung. "Generell ist es sich einfach nicht ausgegangen, aber wir werden uns auf morgen fokussieren, wo wir in einer besseren Position starten werden."

Gasly wird den Grand Prix am Sonntag von Position neun aus angehen, den Sprint hatte er von Platz zwölf aus gestartet. Doch der lief schon nicht gut: "Wir hatten einen schlechten Start, und als ich über eine Startbox der MotoGP gefahren bin, haben meine Räder durchgedreht und ich habe zwei oder drei Positionen verloren", erzählt er. "Danach war es ein wenig ein Albtraum."

Der Alpine-Pilot habe einfach "überall enorm viel Untersteuern" gehabt. "Es war einfach unmöglich, das Auto zu lenken. Ich weiß nicht genau, ich hatte eine Berührung in Kurve 1, und danach hatte ich einfach das Problem, dass ich in jeder Kurve geradeaus bin und nicht lenken konnte."

Im Trockenen sei es dann deutlich besser gewesen, trotzdem musste er seiner Reifenwahl in der Schlussphase Tribut zollen. Als Max Verstappen in die letzte Runde ging, lag Gasly noch auf Position zehn. Die Zielflagge sah er dann nur auf Position 15, weil noch viele Fahrer auf Slicks locker an ihm vorbeiflogen.

Dass es im Trockenen besser lief, macht ihm zumindest Mut für den Sonntag, wo es auch trocken bleiben soll. "Wir wissen, dass wir die Pace haben, um zu kämpfen und ein paar Punkte zu holen. Das werden wir versuchen", sagt er. "Alles ist möglich. Es ist ein langes Rennen, und ich hoffe wirklich, dass wir in die Top 8 kommen können."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.