Gasly "sehr, sehr aufgeregt": Bester Shakedown meines Lebens

Pierre Gasly kann es gar nicht erwarten, dass die neue Formel-1-Saison losgeht, nachdem er am Dienstag "den besten Shakedown" seines Lebens im neuen Alpine A523 absolvierte. "Es war äußerst gut", sagt der Franzose über den Shakedown in Silverstone. "Ich habe mich im Auto sofort wohl gefühlt, als ich aus der Box kam und es war der beste Shakedown, den ich je hatte."

"Es fühlte sich ziemlich gut an, sogar sehr gut", sagt Gasly. "Nach den ersten paar Runden war ich wirklich zufrieden. Es waren zwar nur zehn Runden, aber normalerweise fühlen sich Shakedowns immer etwas unbeholfen an."

"Es ist ein neues Auto, ein neuer Sitz, eine neue Lenkung, neue Pedale, das Auto verhält sich immer etwas seltsam, aber ich muss sagen, dass dieses Mal alles einfach großartig war und ich konnte schon spüren, dass es wirklich gutes Potenzial hat", meint der Franzose.

Gasly: Alpine hat riesiges Potenzial

Nach seinem Wechsel von AlphaTauri zum französischen Team ist Gasly "sehr aufgeregt", da er sich große Hoffnungen macht, dass es mit Alpine 2023 weit nach vorne gehen könnte: "Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr aufgeregt über dieses neue Projekt, eine große Veränderung in meiner Karriere, auch in meinem Leben, und es ist definitiv etwas, das ich als große Chance sehe."

"Und nach dem, was ich bisher vom Team gesehen habe, in Enstone, in Viry und in der Zusammenarbeit mit dem Hersteller, hat man einfach ein Potenzial, das im Vergleich zu dem, was ich bisher gesehen habe, unerreicht ist. Ich freue mich also sehr auf diesen Neuanfang."

"Bislang bin ich sehr positiv gestimmt. Seit meinem ersten Tag in Enstone im vergangenen Jahr habe ich den gesamten Simulator absolviert, ich habe sehr eng mit allen Ingenieuren zusammengearbeitet, ich habe alle wichtigen Leute im Team kennengelernt und ich treffe immer noch jedes Mal neue Gesichter, wenn ich in die Fabrik komme", so Gasly weiter.

Gasly will auf Anhieb bei der Musik dabei sein

Der Vorsaisontest in Bahrain steht bereits kommende Woche an, wobei das erste Saisonrennen, ebenfalls in Bahrain, in etwa zwei Wochen über die Bühne gehen wird. Obwohl Gasly noch ziemlich neu im Team ist, will er von Anfang an voll dabei sein.

Auf die Frage, wie viel Zeit er sich selbst gibt, meint er: "Ich möchte vom ersten Tag an 110 Prozent geben, aber man muss auch objektiv und realistisch sein. Man weiß nie, wie lange es dauert. Manchmal ist es ein Rennen, manchmal sind es drei Rennen, manchmal klappt es einfach auf Anhieb."

"Ich werde nicht lügen, es ist auf jeden Fall ein viel besseres und aufregenderes Gefühl", meint Gasly über die Herausforderung bei Alpine. "Ich bin aufgeregt und nehme die Sache sehr ernst. Ich bin ein sehr wettbewerbsorientierter Mensch und hoffe wirklich, dass wir den Schwung, den sie im letzten Jahr hatten, mitnehmen können und die Lücke zu den großen Drei in diesem Jahr schließen können."

Mit Bildmaterial von Circuitpics.de.