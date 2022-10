Gasly über Tsunoda: "Werde sein ungefiltertes Verhalten vermissen"

Audio-Player laden

Für Pierre Gasly beginnt mit der kommenden Saison ein neuer Abschnitt seiner Formel-1-Karriere. Nach vielen Jahren als Teil der Red-Bull-Familie verlässt der Franzose AlphaTauri und dockt bei Alpine - womit für ihn der Traum in Erfüllung geht, ein französischer Fahrer in einem französischen Team zu sein.

Gleichzeitig packt Gasly die Wehmut, wenn er daran denkt, dass er nur noch wenige Rennwochenende mit AlphaTauri verbringen wird. Schließlich ist er seit 2017 Teil der Mannschaft und Kollegen sind zu Freunden geworden - auch Yuki Tsunoda.

Mit dem Japaner teilt sich seit zwei Jahren die Box und verrät: "Er fühlt sich wie ein kleiner Bruder an! In diesen zwei Jahren haben wir viele schöne Momente zusammen erlebt."

"Ich habe gesehen, wie er sich in den vergangenen 18 Monaten entwickelt und verbessert hat. Es wird sicher nicht einfach sein (sich zu verabschieden; Anm. d. R.)", sagt der scheidende AlphaTauri-Pilot im Gespräch mit 'Formula1.com'. Er selbst hatte in knapp sechs Jahren Königsklasse schon so einige Teamkollegen.

"Letzten Endes weiß man in der Formel 1 aber auch, dass man in gewisser Weise egoistisch sein muss und auf seine eigene Karriere und das Beste für sich selbst schauen muss. Ich werde Yuki auf jeden Fall vermissen, sein ungefiltertes Verhalten, Tag für Tag."

Denn der Japaner scheut weder Wutausbrüche am Funk noch Gesangseinlagen beim Karaoke, wie er jüngst in einer Bar in Tokio zusammen mit Gasly unter Beweis stellte.

"Aber ich bin mir sicher, dass wir auch abseits der Straße Zeit haben werden", sagt Gasly weiter und verrät: "Ich versuche, ihn näher an Mailand heranzuholen, damit wir nicht zu weit voneinander entfernt wohnen. Wir werden sehen, wie es läuft. Aber auf jeden Fall ist er ein toller Kerl. Ich werde ihn vermissen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.