Gasly: "Wie ein Schlag ins Gesicht" nach Tagen auf dem Sofa

Den Medientag am Donnerstag hatte Pierre Gasly noch ausgelassen. Doch zum ersten Formel-1-Fahrtag beim Italien-Grand-Prix 2022 in Monza war der AlphaTauri-Fahrer wieder bereit - und staunte nicht schlecht.

"Ich muss sagen, die ersten paar Runden waren wie ein Schlag ins Gewicht, nachdem ich die 72 Stunden davor im Prinzip komplett auf dem Sofa und im Bett verbracht hatte", sagt Gasly.

"Mir war schon klar gewesen, dass es schwierig werden würde, aber am Freitag fühlte ich mich noch am besten seit Tagen. Die Ärzte meinten auch, es sollte immer besser werden. Also dürfte es am Samstag schon besser sein."

"Große Bedenken" vor Gasly-Einsatz in Monza

Hätte bereits am Donnerstag ein Formel-1-Training auf dem Programm gestanden, Gasly meint, er hätte "unmöglich" dann schon im Auto sitzen können. Selbst vor seinem Einsatz am Freitag habe es "große Bedenken" gegeben.

"Deshalb hat es mich gefreut, am Freitag fahren zu können, auch wenn ich noch nicht wieder bei hundert Prozent war. Immerhin war es ausreichend, um zu fahren. Und am Samstag sollte es schon besser gehen", sagt er.

Im AlphaTauri AT03 belegte Gasly im Freitagstraining den 14. Platz unter 20 Teilnehmern, blieb rund 1,5 Sekunden hinter der Ferrari-Bestzeit zurück und landete 0,082 Sekunden vor seinem Teamkollegen Yuki Tsunoda.

Strafenflut bei Yuki Tsunoda

Letzterer hat bereits drei individuelle Startplatz-Strafen für die Startaufstellung in Monza erhalten: Aufgrund seiner bereits fünften Verwarnung in diesem Jahr muss Tsunoda um zehn Positionen zurück. Für ein Gelbvergehen im zweiten Freien Training folgt eine weitere Strafversetzung um drei Plätze.

All das verpufft jedoch, weil Tsunoda in Italien noch überzählige Antriebskomponenten verwendet, die ihn automatisch ans Ende der Startaufstellung versetzen. Mehr dazu in unserer Motorenübersicht!

