Hamilton: Ohne Heizdecken "wird es irgendwann einen Zwischenfall geben"

Lewis Hamilton ist der Meinung, dass sich die Formel 1 mit ihrem Bestreben, Heizdecken zu verbieten, auf eine "gefährliche" und "sinnlose Übung" eingelassen hat. "Ich habe den Verzicht auf die Decken getestet, und irgendwann wird es einen Zwischenfall geben. Ich denke, es ist die falsche Entscheidung", sagt er.

Wie zuvor berichtet, sollen die Formel-1-Teams, die FIA und die FOM nach dem diesjährigen Grand Prix von Großbritannien darüber abstimmen, ob ein Verbot der Heizdecken aber der Saison 2024 eingeführt werden soll oder nicht.

In der Vergangenheit gab es bereits zahlreiche Versuche, sie aus Kosten- und Nachhaltigkeitsgründen zu verbieten. Doch jedes Mal wurden die Bemühungen aufgrund von Komplikationen bei der Entwicklung geeigneter Reifen aufgegeben.

Reifen, die nicht vorgeheizt sind, müssen mit dramatischen Temperatur- und Druckschwankungen zurechtkommen, was technisch kompliziert ist. Die Fahrer haben sich in dem Zusammenhang besorgt über den mangelnden Grip geäußert, den kalte Reifen bieten würden, wenn sie frisch aus der Box kommen.

Pirelli hat hart an neuen Spezifikationen gearbeitet und hofft, dass diese die Teams überzeugen können, wenn sie nach dem Rennen in Silverstone getestet werden. Im Fahrerlager herrscht jedoch nach wie vor große Skepsis. Auch Hamilton hat Bedenken und glaubt,dass die Änderung keine Vorteile mit sich bringt.

"Man muss mehrere Runden fahren, um die Reifen (ohne Vorheizen; Anm. d. R.) zum Arbeiten zu bringen. Das ganze Argument ist, dass die Abschaffung der Decken nachhaltiger und umweltfreundlicher ist, aber in Wirklichkeit verbrauchen wir nur mehr Kraftstoff, um die Temperatur auf die Reifen zu bringen."

"Die größere Sorge ist, wenn man auf die Straße geht: Man fährt wie auf Eis umher und es ist sehr unruhig. Wenn jemand anderes mit funktionierenden Reifen unterwegs ist, kann man leicht mit ihm zusammenstoßen. Es ist also eine sinnlose Übung", sagt er.

Auch Carlos Sainz zieht die Vorteile eines Verbots in Zweifel. "Ich verstehe immer noch nicht, warum die Formel 1 von den Heizdecken weggeht, denn für mich macht das keinen Sinn", erklärt der Ferrari-Pilot am Rande der Testfahrten in Bahrain.

Pirellis Formel-1-Chef Mario Isola betonte zuletzt, dass die endgültige Entscheidung über ein Heizdecken-Verbot mehr als nur die Nachhaltigkeit berücksichtigen müsse. Ob die Teams das Verbot letztendlich unterstützen würden, wisse er nicht.

"Ich habe kein klares Gefühl, und ehrlich gesagt ist es schwierig, eine Vorhersage zu treffen", so Isola. "Ich glaube, dass es ein Ziel von allen ist, in diese Richtung der Nachhaltigkeit zu gehen, aber natürlich will niemand der Show schaden." Das sei zwar kein unmögliches Zeil, aber "eine sehr große Herausforderung".

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.