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"Geh raus": Max Verstappen schmeißt Journalisten aus seiner Medienrunde

Max Verstappen hat beim Medientag zum Großen Preis von Japan für einen Aufreger gesorgt: Der Red-Bull-Pilot hat einen Journalisten aus der Medienrunde geschmissen

Sönke Brederlow
Bearbeitet:
"Geh raus": Max Verstappen schmeißt Journalisten aus seiner Medienrunde!

Max Verstappen hat einen britischen Journalisten aus seiner Medienrunde geworfen

Foto: LAT Images

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat am Medientag zum Großen Preis von Japan (alle Sessions im Formel-1-Liveticker!) für einen handfesten Eklat gesorgt: Der Red-Bull-Pilot warf einen britischen Journalisten mit deutlichen Worten aus seiner Medienrunde.

Was war passiert? Als die Pressekonferenz am Donnerstag gegen 14:45 Uhr Ortszeit gerade begann, fiel Verstappen einem Reporter direkt ins Wort, noch bevor dieser seine erste Frage stellen konnte. "Eine Sekunde", sagte der Red-Bull-Pilot und fügte hinzu: "Ich werde nicht sprechen, bevor er gegangen ist."

Verstappen meinte den Journalisten Giles Richards von der britischen Tageszeitung The Guardian, der sichtlich überrascht reagierte und direkt nachfragte: "Ich? Wirklich jetzt?" Doch der 28-jährige Niederländer machte keinen Spaß: "Ja", wiederholte Verstappen seine klare Aufforderung.

Richards hakte nach: "Wegen der Frage im vergangenen Jahr?", fragte der Journalist, worauf Verstappen mit "Ja" antwortete. "Du willst, dass ich gehe?", wollte Richards noch einmal sicherstellen, dass der Formel-1-Star keinen Scherz machte, was Verstappen erneut bejahte.

Warum Max Verstappen sauer auf Giles Richards ist

"Du bist wirklich sehr aufgebracht darüber", stellte Richards fest. Verstappen ließ sich davon jedoch nicht beirren: "Ja, geh raus", machte der 28-Jährige ein letztes Mal deutlich, woraufhin Richards den Raum in der Red-Bull-Hospitality tatsächlich verließ. "Jetzt fange ich an", begann Verstappen anschließend seine Medienrunde.

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Der Hintergrund dieses Zoffs zwischen Verstappen und Richards ist eine Frage, die der britische Journalist bereits beim Saisonfinale 2025 in Abu Dhabi gestellt hatte. Damals wollte er wissen, ob Verstappen seinen Zwischenfall mit Mercedes-Fahrer George Russell beim Großen Preis von Spanien in Barcelona bereue.

Dort war Verstappen absichtlich in den Silberpfeil des Briten gekracht. Die Folge: eine Zehn-Sekunden-Strafe, Rückfall vom fünften auf den zehnten Platz und damit neun WM-Punkte weniger. Am Endes des Jahres verlor Verstappen nur um zwei Punkte gegen den neuen Weltmeister Lando Norris im McLaren.

Verstappen häufiger mit Kritik an britischen Medien

Richards' Frage war also durchaus berechtigt, hatte Verstappen allerdings schon damals verärgert. "Du vergisst all die anderen Dinge, die in meiner Saison passiert sind", konterte der Niederländer in der Pressekonferenz in Abu Dhabi 2025. "Das Einzige, was du erwähnst, ist Barcelona."

"Ich wusste, dass das kommen würde. Du grinst mich jetzt dumm an. Ich weiß nicht. Ja, am Ende ist das Teil des Rennsports. Man lebt und lernt", gab Verstappen damals immerhin zu. Dennoch hat die Beziehung zu Richards offenbar nachhaltigen Schaden genommen. Und es ist nicht das erste Mal, dass der Niederländer mit britischen Medien aneinandergerät.

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