"Geistertraining" in Las Vegas: Formel 1 schickt enttäuschte Fans weg!

Sehr viel schlechter hätte der erste Tag der Formel 1 in Las Vegas nicht laufen können. Nach der Blamage für den Promoter, als das erste Freie Training wegen eines losen Gullydeckels nach nur zehn Minuten beendet werden musste, kam's hinterher noch faustdick für die Fans an der Strecke, die dem ersten Auftritt der Königsklasse in den Straßen der Spielermetropole entgegengefiebert hatten.

Denn nachdem die Fans angesichts des letztendlich auf 2:30 Uhr Ortszeit verschobenen zweiten Freien Trainings hingehalten worden waren, gab's noch vor Beginn der Session die Ansage, dass alle Tribünen geräumt werden müssen. Das zweite Training fand also mitten in der pulsierenden City von Las Vegas als "Geistertraining" ohne Zuschauer statt!

Ein Statement des Veranstalters, das wenig später gelöscht wurde, lautete: "Aus logistischen Gründen für unsere Fans und unser Personal haben wir beschlossen, alle Fanbereiche um 1:30 Uhr zu schließen. Wir freuen uns drauf, die Fans heute im Laufe des Tages zu den spannenden FT3- und Qualifying-Sessions wieder begrüßen zu dürfen."

Ein Statement, das offenbar von vielen Fans als zynisch empfunden wurde. Zumal der Grund ein banaler war. Laut Informationen von Motorsport-Total.com endeten die geplanten Schichten des Securitypersonals, sodass kurzerhand entschieden wurde, das Gelände zu räumen, bevor die Mitarbeiter nach Hause gehen.

Viele nahmen dies zähneknirschend zur Kenntnis. Alan aus San Diego, 2021 durch "Drive to Survive" in die Formel 1 gekippt, war etwa extra aus San Diego angereist, um zum ersten Mal in seinem Leben die Autos live zu erleben. Er seufzt: "Ich hatte nur ein Freitagsticket." Eins von tausenden Schicksalen abseits der großen Bühne nach der Räumung des Geländes.

Immerhin wurden die TV-Zuschauer nicht enttäuscht: Nach mehreren Verschiebungen konnte das zweite Training um 2:30 Uhr Ortszeit beginnen. Und die mit ausgegossenem Beton reparierten Gullydeckel hielten den Belastungen der Autos diesmal stand, sodass die auf eineinhalb Stunden ausgedehnte Session planmäßig beginnen konnte.

