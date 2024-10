Geklärt: Hat Antonelli seinen Namen wirklich von Kimi Räikkönen?

Ab 2025 hat die Formel 1 endlich wieder einen Kimi! Der bei den Fans äußerst beliebte 2007er-Weltmeister Kimi Räikkönen wagt im Alter von 45 Jahren allerdings kein Comeback, vielmehr hat Mercedes den jungen Italiener Andrea Antonelli zum Stammpiloten und Nachfolger von Lewis Hamilton befördert. Rufname: Kimi!

Gefühlt das ganze Fahrerlager nennt das Megatalent aus Bologna nur nach seinem zweiten Namen, denn mit ganzen Namen heißt der 18-Jährige Andrea Kimi Antonelli.

Etwa eine Hommage seiner motorsportbegeisterten Eltern (Vater Marco war selbst Rennfahrer und Teambesitzer) an den letzten Ferrari-Weltmeister Kimi Räikkönen? Aufmerksame Fans können es sich bereits ausrechnen: Wohl kaum, wurde Kimi Antonelli doch bereits am 25. August 2006 geboren, also rund ein halbes Jahr bevor Räikkönen zur Saison 2007 überhaupt von McLaren zur Scuderia wechselte - und dort auf Anhieb den WM-Titel holte.

Enthüllt: Deshalb heißt Kimi Antonelli Kimi

Die Geschichte hinter seinem für Motorsportfans so klangvollen Namen verrät Antonelli selbst in einem Video auf dem TikTok-Kanal des Mercedes-Teams.

Auf die Frage, welchen Fakt denn die meisten Leute über ihn nicht wüssten, erklärt er: "Mein Mittelname, also Kimi, ist nicht wegen des Rennfahrers, sondern einfach weil es gut zum ersten Namen und dem Nachnamen passte. Er wurde auch nicht von meinen Eltern gegeben, sondern von einem Freund von uns."

Andrea Kimi Antonelli fährt 2025 für das Team von Toto Wolff in der Formel 1 Foto: Mercedes

In Mexiko darf der neue Kimi zum zweiten Mal in einer offiziellen Formel-1-Session ran, kutschiert im ersten Training den Silberpfeil von Rekordweltmeister Hamilton. Bei seinem bisher einzigen Trainingsauftritt im heimischen Monza hatte der Italiener mit schnellen Zwischenzeiten, und einem Abflug in der Parabolica noch auf seiner ersten fliegenden Runde, für Schlagzeilen gesorgt ...

Am Freitag dürfte es Antonelli in Mexiko entsprechend ein bisschen ruhiger angehen lassen, um wertvolle Testkilometer für sein anstehendes Debüt in der Köingsklasse im kommenden Jahr zu sammeln.