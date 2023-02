Gelungener Testauftakt für Red Bull mit Bestzeit von Max Verstappen

Audio-Player laden

Das Weltmeisterteam der Vorsaison hat einen starken Start in die neue Formel-1-Saison 2023 hingelegt. Max Verstappen fuhr am ersten Testtag in Bahrain die Bestzeit vor Fernando Alonso im Aston Martin, konnte aber auch in den Longruns mit mehr Sprit überzeugen. Mit 157 Runden fuhr zudem kein anderes Team so viele Runden wie Red Bull.

"Es war gut, denn ich konnte viele Runden fahren", sagt Verstappen nach dem ersten Tag. "Das war es, was wir wollten. Wir konnten uns wirklich auf das Auto konzentrieren und ein paar Dinge ausprobieren, um auch die neuen Reifen für dieses Jahr zu verstehen. Und auch am Abend."

"Es war eine solide erste Session", fügt Teamchef Christian Horner gegenüber 'Sky' hinzu. "[Das Auto] ist offensichtlich eine Evolution des Vorgängers, dem RB18. Mit dem RB19 hat das Team über den Winter großartige Arbeit geleistet, sich an die neuen Regularien anzupassen."

Verstappen: RB19 "eine kleine Evolution"

Auf einer Runde konnte sich Verstappen durchsetzen, wobei die Rundenzeiten bei den Tests noch wenig Aussagekraft haben. Bei den Läufen mit mehr Sprit machte der Niederländer aber auch den stärksten Eindruck. Nur Ferrari konnte halbwegs mithalten, doch auch diese Zeiten sind noch mit Vorsicht zu genießen.

Im Gegensatz zu allen anderen Teams wurde das neue Auto von Red Bull in den vergangenen Wochen komplett geheim gehalten. Während man beim Launch in New York nur eine Lackierung vorstellte und auch keine aufschlussreichen Bilder vom RB19 beim Shakedown in Silverstone ans Licht kamen, war der erste Testtag in Sachir die erste Möglichkeit, die Technikdetails des neuen Red Bull unter die Lupe zu nehmen.

"Es ist eine kleine Evolution gegenüber dem letzten Jahr", bestätigt auch Verstappen. "Ich denke, vergangenes Jahr hatte man mehr Zeit, um sich an das Auto zu gewöhnen und zu verstehen, was man tun muss. Mit all dem Wissen aus dem letzten Jahr ist es natürlich für alle viel einfacher, hierher zurückzukommen."

Horner: Gibt keine Probleme am Auto

"Ich denke, es gibt keine grundsätzlichen Fehler am Auto", fügt Teamchef Horner hinzu. "Jetzt geht es vor allem darum, das Auto besser kennenzulernen. Wir werden erst nächstes Wochenende sehen, wie konkurrenzfähig wir sind."

Am zweiten Testtag am Freitag in Bahrain werden sich Sergio Perez und Verstappen den RB19 teilen, nachdem der Niederländer am Donnerstag bereits den kompletten Tag für sich alleine hatte. Am Sonntag wird nur der Mexikaner hinter dem Steuer sitzen.

Auf die Frage, was das Red-Bull-Team als nächstes testen will, sagt der Weltmeister: "Wir müssen noch ein bisschen mehr fahren, die verschiedenen Reifenmischungen besser kennen lernen und uns dann entscheiden, wie wir das Rennwochenende angehen wollen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.