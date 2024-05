Gemeinsam mit Ferrari: Pirelli absolviert zweitägigen Reifentest in Paul Ricard

Ferrari wird nächste Woche einen zweitägigen Reifentest in Paul Ricard absolvieren, um Pirelli bei der Weiterentwicklung der Formel-1-Reifen für die Saison 2025 zu unterstützen. Am ersten Tag werden die Slick-Mischungen des Prototyps für 2025 getestet, bevor die Strecke am zweiten Tag künstlich bewässert wird, um die neuen Regenreifen zu probieren.

Charles Leclerc und Carlos Sainz werden jeweils einen Tag im Cockpit sitzen. Der Test auf nasser Strecke ist für Pirelli besonders wichtig, weil er schwierig zu realisieren ist: Der italienische Reifenhersteller kann die Regenreifen nur in Paul Ricard oder Fiorano testen, wo die Strecke mithilfe von Sprinkleranlagen künstlich bewässert werden kann.

Die aktuellen Regenreifen, die ohne Heizdecke auskommen, sind wegen ihres enormen Leistungsabfalls gegenüber den Intermediates sehr unbeliebt, zudem ist die mangelnde Sicht bei Bedingungen, von denen diese Regenreifen profitieren, bereits an der Grenze dessen, was als sicher gilt. Daher werden Regenreifen derzeit nur selten eingesetzt.

Pirelli muss Regenreifen für 2025 verbessern

"Wir haben zwei Testtage. Der erste Tag ist eine trockene Einheit. Am zweiten Tag machen wir die Strecke nass", erklärt Pirelli-Chefingenieur Simone Berra. "Wir testen sowohl Regenreifen als auch Intermediates, aber die Priorität liegt auf den Regenreifen. Wir wollen seine Performance verbessern."

"Wir wissen, dass der Regenreifen im Moment etwas zu sehr unter Überhitzung leidet und seine Leistung aufgrund der Abschaffung der Heizdecken im vergangenen Jahr ziemlich schnell nachlässt. Deshalb arbeiten wir daran, die Bewegung der Lauffläche zu reduzieren und somit die Überhitzung zu minimieren."

"Wir haben auch einen Plan für die Intermediates, bei denen wir grundsätzlich neue Mischungen verwenden", verrät Berra. "Unser Ziel ist es, auch bei den Intermediates auf die Heizdecken zu verzichten, wie wir es bei den Regenreifen bereits getan haben."

Ziel ist es, die robustere Mischung der Regenreifen spätestens zum Saisonstart 2025 zur Verfügung zu haben, auch wenn Pirelli nicht ausschließt, die neue Mischung schon früher einzuführen, sollte der Test in Le Castellet erfolgreich verlaufen.

Ferrari testet neue Slick-Reifen für 2025

Am ersten Tag mit Ferrari wird Pirelli versuchen, die Reifenstruktur für 2025 festzulegen und Prototypen der weicheren Mischungen für das kommende Jahr zu testen. "Für den Slick-Test am ersten Tag konzentrieren wir uns hauptsächlich darauf, die Struktur für die nächste Saison festzulegen", sagt Berra.

"Noch wichtiger ist aber, dass wir versuchen, auch die Mischungen C3, C4 und C5 zu testen. Den C5 werden wir in dieser Saison zum ersten Mal testen. Es wird also interessant sein, einige Ergebnisse für die nächste Generation der Mischung zu sehen."

Vor Imola hatte Ferrari im Auftrag der FIA bereits einen Regentest in Fiorano durchgeführt, um die neueste Lösung für den Spritzschutz zu testen. Mittlerweile steht fest, dass die FIA von der Lösung nicht überzeugt ist und nun nach anderen Ideen für extreme Bedingungen sucht.

