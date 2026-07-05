Gemischte Gefühle bei Audi: Punkte für Bortoleto, DNF für Hülkenberg

Während Gabriel Bortoleto in Silverstone wichtige WM-Punkte für Audi einfahren konnte, musste Nico Hülkenberg den Grand Prix mit einem Getriebeproblem aufgeben. So lautet die offizielle Begründung des Rennstalls mit den vier Ringen nach dem Rennen in Großbritannien.

"Es war enttäuschend zu sehen, dass Nico mit einem Getriebeproblem aufgeben musste", so die Worte von Renndirektor Allan McNish nach der Session. "Schließlich war das Wochenende bis dahin recht vielversprechend."

In der Startaufstellung stand Bortoleto auf Position elf, während Hülkenberg das Rennen von Position 13 aufnehmen musste. Dabei hatte der 38-Jährige laut eigener Angabe bereits vom Start an einige Probleme. "Irgendwas hat sich schon auf dem Weg in die Startaufstellung seltsam angefühlt", erklärt Hülkenberg.

"Der Launch an sich war auch nicht so, wie er sein sollte. In diesem Bereich haben wir von unserer Seite noch Nachholbedarf. Im Rennen selbst musste ich in der Dirty Air pushen und hatte einen kleinen Dreher, wodurch das Reifenmanagement etwas schwieriger wurde."

Vor seinem Ausfall lag Hülkenberg auf Position 14. Wenige Runden zuvor war der Audi-Pilot auf einen neuen Satz weicher Reifen gewechselt. Teamkollege Bortoleto lag zu diesem Zeitpunkt mit harten Reifen auf Rang zehn. Warum genau das Getriebe von Hülkenberg seinen Dienst quittierte, erklärt Audi nach dem Rennen nicht.

Dafür darf man sich über den achten Platz von Bortoleto freuen. Dieser profitierte unter anderem von einem technischen Problem bei Kimi Antonelli oder dem Abflug von Max Verstappen kurz vor Rennende. Bortoleto bleibt damit der einzige Audi-Fahrer, der in dieser Saison Punkte für das Team holen konnte.

Von Glück möchte der 21-Jährige nach dem Rennen aber nicht sprechen: "Wir haben heute endlich gezeigt, wo wir stehen und was unsere eigentliche Pace ist", erklärt Bortoleto nach dem Grand Prix. "Realistisch betrachtet ist P8 genau da, wo wir momentan stehen."

Dabei hätte das Wochenende für den letztjährigen Rookie völlig anders laufen können. "Wir wären gestern im Q1 fast ausgeschieden", resümiert Bortoleto. Noch am vergangenen Rennwochenende hatte Hülkenberg betont, dass gerade das Qualifying entscheidend ist, um die gute Rennpace des R26 auch nutzen zu können.

In der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft liegt Audi nach dem Grand Prix von Großbritannien auf dem neunten Platz. Williams liegt auf Position acht genau fünf Punkte vor dem ehemaligen Sauber-Team, während Aston Martin auf Platz zehn fünf Punkte hinter dem Rennstall aus Hinwil liegt.