General Motors macht ernst: Mit eigenem Motor ab 2028 in der Formel 1!

General Motors will mehr sein als nur Namensgeber einer Powerunit: Der US-amerikanische Automobilkonzern hat sich bei der FIA offiziell registriert, um ab der Formel-1-Saison 2028 als Motorenhersteller in die Königsklasse einzusteigen.

Zuvor war bereits bekannt, dass GM über seine Submarke Cadillac eine kurzfristige Präsenz in der Formel 1 anstrebt. So soll Cadillac Namensgeber für die Powerunit werden, die das Andretti-Team nach Möglichkeit bereits ab 2025 in der Formel 1 einsetzen will.

Andretti hat vor einiger Zeit die Genehmigung der FIA erhalten, als elftes Team in die Formel 1 einzusteigen, wartet nun aber auf eine Entscheidung der FOM, die auf den erbitterten Widerstand der zehn etablierten Teams stößt.

Es wird erwartet, dass die Chefs von Andretti und GM an diesem Wochenende beim Grand Prix von Las Vegas anwesend sein werden, um bei der FOM für eine Genehmigung zu werben, damit das neue Team bereits 2025 an den Start gehen kann.

Dazu müsste Andretti zwar einen Vertrag über die Lieferung von Motoren abschließen, höchstwahrscheinlich mit Alpine, aber später könnte GM seinen eigenen Antriebsstrang bauen, nachdem man sich jetzt offiziell als Hersteller für die Saison 2028 registriert hat.

GM-Präsident Mark Reuss erklärt: "Wir sind zuversichtlich, dass wir mit unserer umfassenden Erfahrung in den Bereichen Technik und Rennsport ein erfolgreiches Aggregat für die Serie entwickeln und Andretti-Cadillac als echtes Werksteam positionieren werden."

GM hat verraten, dass die Entwicklung und Erprobung von "Prototypentechnologie" bereits begonnen habe, da das Unternehmen die Formel 1 nutzen will, um sein Verständnis für Elektrifizierung, Hybridisierung, nachhaltige Kraftstoffe, hocheffiziente Verbrennungsmotoren und Software zu verbessern.

Sollte Andretti von der FOM allerdings kein grünes Licht erhalten, wird GM sein Interesse an der Formel 1 wahrscheinlich zurückziehen. Denn erst kürzlich stellte man klar, dass ein Einstieg in die Königsklasse ausschließlich mit Andretti erfolgen werde.

FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem erklärt derweil: "Wir freuen uns über die Nachricht, dass GM sich als PU-Lieferant für die FIA Formel 1 registriert hat. [...] Die Präsenz der amerikanischen Kultmarken Andretti und GM ist gut für den Sport."

Mit Bildmaterial von General Motors.