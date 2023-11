General Motors stellt klar: Formel 1 nur mit Andretti!

Würde General Motors mit seiner Marke Cadillac auch in die Formel 1 einsteigen, wenn die Serie Andretti als neues Team ablehnt? Nein, sagt jetzt Mark Reuss, der Präsident des US-Automobilkonzerns. Somit würde die Formel 1 bei einer Absage ein großes amerikanisches Unternehmen verprellen.

General Motors hatte Anfang des Jahres eine Partnerschaft mit Andretti angekündigt, die ab 2025 Teil der Formel 1 sein wollen, aber bislang auf viel Gegenwind gestoßen sind. Zwar hat die FIA dem Rennstall Grünes Licht für einen Einstieg gegeben, noch muss sich aber Andretti mit der Formel 1 über die kommerziellen Rechte einig werden.

Das wird aber die wohl größte Herausforderung, denn die Chefs der Grand-Prix-Rennställe stehen der Idee, ein elftes Team in die Formel 1 aufzunehmen, derzeit eher zurückhaltend gegenüber.

Die FOM wägt derzeit die finanziellen Auswirkungen eines zusätzlichen Teams ab und hat deutlich gemacht, dass sie einen weiteren Konkurrenten nur dann zulassen würde, wenn er für die Formel 1 als Ganzes von Vorteil wäre.

Ein Anreiz wäre, einen großen Hersteller wie General Motors an Bord zu haben, auch wenn von einigen Seiten befürchtet wird, Andretti benutzt den Konzern im Grunde nur als Sticker, um ein Argument für einen Einstieg zu haben, ohne dass dahinter wirklich Substanz steckt. Andere glauben, dass GM bei einem Scheitern Andrettis mit einem anderen Team anbandeln könnte.

Zumindest Letzteres dementiert General Motors nun. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Associated Press sagt GM-Präsident Mark Reuss über die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit einem anderen Team: "GM hat sich zu einer Partnerschaft mit Andretti bekannt, um in der Formel 1 zu fahren."

"Die Zusammenarbeit zwischen Andretti und Cadillac bringt zwei einzigartige Einheiten zusammen, die für den Rennsport gebaut wurden und beide auf eine lange Erfolgsgeschichte im weltweiten Motorsport zurückblicken können", so Reuss weiter.

Die Möglichkeit, dass sich General Motors mit anderen Teams zusammentun könnte, wurde im Formel-1-Paddock bereits mehrfach angedeutet, und Williams-Teamchef James Vowles erklärte kürzlich, dass sein Team der Idee einer solchen Herstellerpartnerschaft offen gegenüberstehe.

"Wir haben von Anfang an deutlich gemacht, dass wir gerne neue Unternehmen ins Boot holen, aber der Kuchen muss dadurch wachsen, nicht schrumpfen. Bisher ist er nur geschrumpft", so Vowles. "Damit das klar ist: Das richtet sich weder gegen Andretti noch gegen GM. Ganz im Gegenteil."

"Ich empfange GM mit offenen Armen. Und ich hoffe, dass ich eine Beziehung zu ihnen aufbauen kann, wenn es nicht klappt. Es ist ein unglaubliches Unternehmen, das meiner Meinung nach den Sport besser machen wird", sagt der Williams-Teamchef.

Auf die Frage, ob Williams sich aktiv um eine Zusammenarbeit mit General Motors bemühe, antwortet Vowles: "Nein. Mein Punkt ist eher, dass ein Unternehmen, ein Hersteller wie GM, in unserem Sport absolut willkommen wäre."

"Wir würden sie in diesem Stadium willkommen heißen. Aber sie sind eindeutig mit Andretti verbunden. Daher ist das keine Frage, und wir befinden uns derzeit in keinen Gesprächen."

Laut AP plant GM, einige hochrangige Vertreter zum Formel-1-Rennen in Las Vegas am kommenden Wochenende zu schicken, um noch einmal Lobbyarbeit für den Einstieg von Andretti zu betreiben.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.